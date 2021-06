Entre violencia y menos votos, Morena repite "carro completo" en BC

TIJUANA-. La inédita jornada electoral de este domingo 6 de junio en Baja California, inédita por la activa presencia del crimen organizado, le dio a Morena la renovación de todos los cargos públicos en juego.

Con el 100% de las actas capturadas, el Programa de Resultados Preliminares (PREP), dice que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), controlarán el congreso local y los 5 ayuntamientos, además de la gubernatura con Marina del Pilar Ávila.

Tonatiuh Guillén López, ex presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo que nunca tuvo pronósticos sobre la elección en Baja California, la única gubernatura de Morena que estaba en elección, pero expresó sorpresa por el resultado.

"Sí esperaba un mejor balance. La expectativa por lo menos en relación al ambiente electoral, incluso a algunas encuestas, las tensiones sobre las crisis, la problemática de seguridad, eran factores que sugerían que podía haber un mejor equilibrio", respondió al preguntar si era predecible que Morena repitiera "carro completo".

El académico fue uno de los invitados expositores de un grupo ciudadano para analizar el impacto de la jornada de este 6 de junio, donde fue evidente la preocupación por el ambiente de violencia vivido como nunca antes en una jornada electoral.

Ese saldo incluyó una cabeza humana que fue arrojada a una casilla en Tijuana, igual que un hombre abandonó en otra unas manos cercenadas, además de un robo de urnas en Mexicali y el incendio de otras en Tijuana, donde una mujer terminó hospitalizada.

Al ser escenas no vistas en elecciones anteriores en el estado, la preocupación fue evidente desde el transcurso del domingo en las diversas candidaturas de los partidos opositores a Morena.

Uno fue Jorge Ramos Hernández, el aspirante a la alcaldía de Tijuana de la alianza Va por Baja California (PAN-PRI-PRD), quien tuvo una dura competencia con la candidata oficialista Montserrat Caballero, al grado de que fue hasta ya entrada la noche del domingo cuando él salió a reconocer su derrota y ella a anunciar su triunfo.

El gobierno de Baja California tiene muchas preguntas que responder, y para mí está en deuda con la democracia. Nunca habíamos visto en la historia de Tijuana que el crimen organizado tuviera una intervención tan directa en el proceso electoral (...) está impregnado de sangre y de crimen el proceso electoral

Y el gobernador Jaime Bonilla, como responsable de la seguridad en Baja California, sí respondió por el clima sangriento del domingo de votaciones, pero lo hizo para apuntar al candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon.

"Qué casualidad, esto no sucedía antes, históricamente en Baja California no se acostumbra tanta violencia", dijo el morenista este lunes durante su transmisión diaria en redes sociales, a la que regresó luego de la veda electoral.

Una de las preocupaciones por la violencia, registrada principalmente en la zona este de Tijuana que concentra la mayor parte de la población, y en el Valle de Mexicali que comprende la zona rural de la capital, no detuvo la participación ciudadana de casi el 38%, cuando en 2019 apenas rebasó el 29%.

Además, a pesar de renovarse en todos los espacios, Morena perdió solo entre las alcaldías y la gubernatura más de 45 mil votos en comparación con el 2019, cuando sacó del poder al Partido Acción Nacional (PAN).

Ramos Hernández, el ex alcalde panista, apuntó además a la entrega de apoyos sociales desde el gobierno como uno de los elementos que inclinó la balanza hacia Morena, y Tonatiuh Guillén no tiene duda de eso, aunque no tiene alguna medición sobre el tamaño del impacto.

Lamentó que ese uso político electoral de la pobreza haya ocurrido también con los partidos que hoy son oposición, y consideró que debe ser superado convirtiendo esas dádivas en derechos de las personas.

"Lo que estamos viendo es una vieja práctica, sin duda mejorada en este gobierno", anotó el investigador luego de referirse a los "Servidores de la Nación", aunque no fue en lo que hizo más énfasis dentro de su análisis sobre al proceso electoral.

Hay un cruce cada vez más directo entre crimen organizado y sistema político; crimen organizado y élites políticas. Ese cruce que lo veo no solo en casillas, sino en general, es el más preocupante

