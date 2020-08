Entre protestas, diputados discuten Ley Olimpia en Sonora +VIDEOS

HERMOSILLO.- Feministas e integrantes de diferentes colectivos protestan en el Congreso de Sonora por la discusión de la Ley Olimpia, que –aseguran- incumple con el espíritu de la ley en protección de la violencia digital hacia las mujeres.

También lee: Ley Olimpia, a 7 niñas las buscaron para fines sexuales en internet

La activista Olimpia Coral Melo acompaña a las mujeres sonorenses en estas manifestaciones, quien lamenta que se haya modificado el dictamen de un modo engañoso para atentar contra la libertad de expresión.

"Me duele mucho venir a un congreso y pedirles que no aprueben la ley, de qué sirve que los diputados hagan el dictamen y se compartan packs. Este dictamen no es Ley Olimpia, es Ley Mordaza", arremetió la impulsora de esta ley en el país.

Las colectivas feministas advierten que la propuesta de ley solo prevé el castigo para aquellos casos que se hacen públicos o "virales" *yn https://t.co/oohUlLoN9H pic.twitter.com/7KB7qP0t1S — La Silla Rota (@lasillarota) August 14, 2020

De acuerdo con los colectivos y la propia Olimpia, la propuesta de ley de los diputados en Sonora incluye apartados donde se castiga lo publicado en redes sociales, pero de manera ambigua, por lo que también atentaría con libertades de las mujeres para denunciar acoso o violación, como los "tendederos".

Ayer por la tarde se presentaron los colectivos frente a Palacio de Gobierno para buscar una reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien escuchó a una comitiva para conocer sus inquietudes y también esta mañana, en compañía de la fiscal Claudia Indira Contreras.



Colectivas feministas aseguran que la propuesta de ley incumple con el espíritu de la protección de violencia digital, pues solo castiga los casos "virales" *yn https://t.co/oohUlLoN9H pic.twitter.com/UpDINwslPy — La Silla Rota (@lasillarota) August 14, 2020

Cabe recordar que fue la propia mandataria quien presentó este proyecto de ley al Congreso de Sonora, en el marco del Día Internacional de la Mujer y durante estos casi cinco meses ha sido discutida y modificada por los diputados.

En estos momentos, en una sesión extraordinaria, los legisladores discuten el dictamen de Ley, en medio de protestas y manifestaciones de colectivos e incluso de algunas diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) y de Regeneración Nacional (Morena).