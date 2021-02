Entre golpes, aglomeraciones y clausura PAN define candidato en Morelos

La elección interna del PAN en Morelos para definir el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca ha dejado golpes, aglomeraciones en medio de la pandemia, señalamientos , clausura y demás irregularidades.

La cita fue a las 9:00 am en el jardín "La Nueva Estancia", situado en la colonia "El Empleado", para elegir entre Juan Pablo Adame Alemán, exdiputado federal e hijo del exgobernador Marco Antonio Adame Castillo, y José Luis Uriostegui Salgado, candidato independiente que finalmente busca ir a la elección por el Partido Social Demócrata (PSD) y PAN.

La elección se llevó a cabo pese a que desde el 26 de enero, Protección Civil municipal rechazó el permiso mediante un oficio en el que recordó la prohibición de realizar eventos masivos en lugares abiertos y cerrados durante la permanencia en rojo en el Semáforo de Riesgo por covid-19.

La Comisión Organizadora Electoral informa que se confirma la realización de la Jornada Electoral del próximo domingo 31 de enero del 2021, para elegir a los candidatos que nos habrán de representar en la contienda electoral constitucional. pic.twitter.com/YqO80kHtWo — CDE PAN Morelos (@somospanmorelos) January 30, 2021

Pasadas 11 de la mañana, el jardín habilitado como centro de votación presentó aglomeración de personas. En consecuencia, personal de Protección Civil Estatal y Municipal, acompañado con elementos de la Guardia Nacional, arribaron al lugar.

Con cintas rojas clausuraron el jardín de eventos, de manera temporal por incumplir las medidas de sana distancia y las restricciones que establece el semáforo de riesgo de COVID19.

A las 11: 40 se retiró el convoy de protección civil y Guardia Nacional, apenas pasaron unos minutos y panistas simpatizantes de "La Familia Terrazas" abrieron las puestas y con una camioneta rompieron las cintas para inmediatamente retomar el control del acceso y entrada del recinto.

Fue entonces que se generó una confrontación entre simpatizantes de los dos candidatos y desde ese momento, la entrada y salida fue controlada hasta las 5:00 PM cuando se anunció la conclusión del proceso interno.

El grupo de personas que apoya a Adame Alemán acusó que "La Familia Terrazas" se apropió de la elección y les impidió el acceso para emitir su voto.

La versión oficial de la diligencia del PAN fue que "la elección se logró llevar a cabo y no afectó que Protección Civil clausuró" y, además, en conferencia de prensa se aseguró que se cumplieron con todas la medidas de sana distancia.

Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del blanquiazul, acusó que un grupo de personas externas al PAN generaron actos violentos para intentar tronar la lección, "no entraron porque no tenían derecho al voto al no ser del partido".

Informó que el resultado se obtuvo tras dos conteos del que resultó ganador José Luis Uriostegui Salgado.

SEÑALAMIENTOS

En tanto, Juan Pablo Alemán, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca por el PAN, lamentó que todo lo ocurrido en la elección interna.

"Es penoso que debido a la irresponsabilidad y poca visión de la diligencia no se hayan previsto las medidas adecuadas de sanidad sobre todo porque estamos en semáforo rojo y que protección civil haya tenido que intervenir", dijo.

Agregó: "Lo más lamentable es la ambición de "Los Terrazas" que se apropiaron del proceso y que cerraron las puertas para evitar que cientos de panistas emitieran su voto, algunos por la clausura y después porque simplemente se les impidió el acceso".

?? ALERTA ??



El PAN Morelos quiere validar la elección con los votos que se emitieron de 9 a 12 del día, cuando la elección iba a durar hasta las 5 pm. pic.twitter.com/Mzjh9ivGC7 — Juan Pablo Adame Alemán ???? (@JuanPabloAdame) January 31, 2021

Adelantó que impugnará la elección interna ante los tribunales electorales

De manera paralela, el gobierno Morelos emitió un acuerdo con el que se determinó la suspensión obligatoria de cualquier acto político, como mitin y asambleas, mientras permanezca en rojo el semáforo de riesgo de covid-19. En esta entidad continuará el confinamiento hasta el próximo 14 de febrero.

El acuerdo fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad"; el decreto obliga a la cancelación de eventos que provocan aglomeraciones. Además el acuerdo obliga a las autoridades municipales y de Protección Civil a coadyuvar para evitar eventos masivos que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.