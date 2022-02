Entre divisiones y rupturas, Aguascalientes se perfila a tener su primera gobernadora

AGUASCALIENTES.- El próximo 5 de junio, los hidrocálidos elegirán a la primera mujer gobernadora de la entidad, debido a que tres mujeres serán las candidatas por parte de Morena y las coaliciones Partido Verde-PT y PAN-PRI-PRD.

Las elecciones en el estado cobraron una relevancia particular luego de que se filtrara un audio en el que se escuchaba decir al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que Aguascalientes era la única gubernatura, de las seis en juego en 2022, que el Partido Acción Nacional podría ganar.

PUEDES LEER: Niegan amparo y vinculan a proceso a panistas en Aguascalientes por corrupción

La filtración del audio puso en crisis interna al PAN, pues algunos de los militantes de peso del partido consideraron que la postura de Cortés era "derrotista" y "entreguista". Uno de ellos fue el actual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aunque el propio dirigente nacional aseguró que el audio era falso.

"En mi propia oficina, a un lado, me lo dijo: ´no, es que aquí me la voy a pasar, en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar ´; eso ya me lo había dicho", aseguró el mandatario estatal.

A lo que Marko Cortés reviró: "¡Mientes, Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti".

PT Y VERDE ROMPEN CON MORENA Y LANZAN A EXPANISTA

El primer lunes del 2022, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) rompieron con Morena a nivel local y registraron la coalición "Juntos Haremos Historia en Aguascalientes" para participar en los comicios por la gubernatura del estado.

Misael Girón Montoya, vocero de la dirigencia estatal del PVEM, informó que los representantes ante el Instituto Estatal Electoral, Ángel Martín Ortega por el PT y Fernanda Ramírez Brambila, del Verde Ecologista, registraron la citada coalición.

"No es la primera vez que nuestro partido participa en una campaña electoral en alianza con el Partido del Trabajo, por lo que sin duda será una contienda muy positiva para ambos", dijo Girón Montoya.

Este 18 de enero, la senadora Martha Márquez informó a la presidencia del Senado de la República su salida de la bancada del PAN para ingresar a la del PT, con lo que fortalecería al oficialismo en la cámara alta.

En el Congreso se filtró que la legisladora será la candidata del PT y del Verde Ecologista a la gubernatura de Aguascalientes, estado por el que es senadora.

Márquez renunció en noviembre pasado a una militancia de 18 años en el PAN debido a diferencias con la dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés.

Días después, desde la tribuna de la cámara alta, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora Martha Cecilia Márquez denunció haber sufrido violencia política por parte del líder del PAN, Marko Cortés.

"Toda acción, omisión o tolerancia basada en elementos de género que tengan por objeto menoscabar o denigrar o limitar la actividad política de las mujeres es violencia política, como la que viví en el Partido Acción Nacional.

¿QUIÉN ES MARTHA MÁRQUEZ?

Como panista, Márquez fue una dura crítica del oficialismo sobre todo en temas como el manejo de la pandemia y el desabasto de medicinas en torno a lo cual cuestionó en numerosas ocasiones que haya niños y niñas que no han tenido acceso a los medicamentos para el tratamiento del cáncer.

En la cámara alta pertenece a las comisiones de Salud, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Juventud y Deporte, así como a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.

Egresó de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como licenciada en Contador Público. En el estado ha sido legisladora y funcionaria pública.

Fue Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura local.

A nivel administrativo estatal, ha fungido como titular de las secretarías de Bienestar y Desarrollo Social, de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como contralora del estado.

Previamente se desempeñó como auxiliar administrativo de la Contraloría Municipal de Aguascalientes capital (2005); auditora de la Secretaría de Finanzas (2006); y jefa de departamento de atención a la juventud del DIF municipal (2007).

MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA INCERTIDUMBRE

A pesar de que han circulado algunos nombres para encabezar la candidatura del partido en la entidad, Movimiento Ciudadano aún no elige a un precandidato o precandidata.

Gustavo Granados Corzo, coordinador estatal del partido naranja, señala que hay muchos actores que tienen interés en MC.

Los panistas Fernando Herrera y Antonio Martín del Campo (quien perdió la elección interna del PAN ante Teresa Jiménez) son algunos de los nombres, así como el de la activista Anayeli Muñoz.

"En cuanto al senador Antonio Martín del Campo, seguimos en comunicación, pero digamos que ha hecho público que él ahorita ya no está participando de manera tan activa, y respecto a, sí está Anayeli Muñoz como una posible aspirante seria, pero hasta ahorita Movimiento Ciudadano no tiene precandidato o precandidata a la gubernatura de Aguascalientes", dijo Granados Corzo, de acuerdo con información del portal Hidrocálido Digital.

MORENA DESIGNA A SEGUNDO LUGAR DE ENCUESTAS COMO CANDIDATA

El 23 de diciembre pasado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabezado por Mario Delgado, presentó los resultado de la encuesta interna para determinar al precandidato a la gubernatura de Aguascalientes.

La preferencia favoreció a Arturo Ávila como la opción más clara para ser el candidato de Morena, sin embargo, la preferencia que se generó entre la población de Aguascalientes se mantuvo para tener una gobernadora mujer. Nora Ruvalcaba se colocó en el segundo lugar en la encuesta

¿QUIÉN ES NORA RUVALCABA?

El pasado 1 de enero, Ruvalcaba Gámez renunció a su cargo como Delegada de Programas para el Desarrollo de Aguascalientes, cuatro meses después de haber entrado a sustituir a Aldo Ruiz Sánchez como titular de la Secretaría del Bienestar en el estado.

PAN ABANDERA LA CANDIDATURA SOBRE PRI Y PRD

El 6 de enero del 2022 la alianza "Va por México" anunció que Aguascalientes sería uno de los Estados en los que el PAN encabezará las candidaturas a gobernadores, además de Tamaulipas, aseguró Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática en entrevista para la revista Forbes.

El 20 de diciembre pasado, Acción Nacional anunció que la precandidata de su partido al gobierno de Aguascalientes será la diputada federal Teresa Jiménez, según los resultados de la última encuesta que aplicaron en la que la legisladora mostró mayores preferencias por encima del senador Toño Martín del Campo quién también aspiró a esta precandidatura.

A principios del último mes del 2021, Antonio Martín del Campo y Tere Jiménez, se declararon ganadores, cada uno por su parte, para encabezar la campaña electoral de 2022.

Martín del Campo aseguró ganó dos de tres encuestas internas realizadas entre la militancia panista. Al salir del Comité Ejecutivo Nacional este martes, subió un video a redes sociales en el que dice tener "el apoyo y respaldo de los aguascalentenses".

La diputada albiazul de la actual Legislatura, la LXV, Tere Jiménez, celebró también haber resultado favorecida en las encuestas.

"Estoy muy contenta, muy agradecida con la gente de Aguascalientes, acaban de abrir las encuestas en las cuales salimos favorecidos", expuso la legisladora en un video subido a su cuenta de Twitter.

Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del partido explicó que para el proceso interno ambos aspirantes se reunieron previamente de forma bilateral, construyeron y firmaron un acuerdo político, el cual se rompió el 7 de diciembre tras la apertura de las encuestas.

Ante la falta de acuerdo entre Toño Martín del Campo y Tere Jiménez se realizó otra encuesta, en la que la ganadora resultó ser la diputada.

¿QUIÉN ES TERE JIMÉNEZ?

En la Cámara de Diputados, Tere Jiménez pertenece a las comisiones de Gobernación y Población, Transparencia y Anticorrupción, además de la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Cuenta con una maestría en Administración Pública y una Licenciatura en Ciencias Políticas.

Antes de llegar a la presidencia municipal de Aguascalientes (2016-2021), tuvo otro periodo como diputada federal (2012-2015), además de haber pertenecido a la Secretaría de Desarrollo Social (2011).

La Silla Rota ha documentado contratos de compra-venta de luminarias a sobreprecio entre el gobierno panista de la capital de Aguascalientes y empresas vinculadas con el partido blanquiazul lo que incluso ha derivado en investigaciones judiciales.

De acuerdo con contratos cotejados por La Silla Rota, el gobierno que en su momento encabezó Teresa Jiménez, firmó contratos con empresas que tienen entre sus socios a miembros del PAN.

¿QUIÉN LIDERA LAS ENCUESTAS?



Tere Jiménez encabeza las preferencias del electorado en Aguascalientes.

Con corte al 13 de enero, la encuestadora Massive Caller posiciona a la diputada del PAN con un 47.5% de la intención de voto.

Nora Ruvalcaba, por su parte, se anotó un 22.1% ante la pregunta "¿Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador, por cuál candidato votaría usted?".

Conviene resaltar que en la encuesta no se incluye a la precandidata de la Alianza PT-PVEM y se maneja a estos partidos como parte del bloque de Morena.

En coalición, PAN, PRI y PRD obtuvieron un 46.4% de la aprobación en la encuesta, mientras que la alianza Morena-PT-PVEM obtuvo un 22.5%

Movimiento Ciudadano, por su parte, tiene un 7.6% de aceptación, por debajo del 18.3% aún no sabe por quién votará, a cinco meses de que se lleven las elecciones.

PRUEBA PILOTO DE VOTO ANTICIPADO

En el Estado de Aguascalientes, el Instituto Nacional Electoral (INE), tomando como referencia lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que determina que los y las ciudadanas mexicanas "residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido", llevará a cabo una prueba piloto de voto anticipado para la elección de la gubernatura a las personas con alguna discapacidad, escribió Carla Humphrey en columna para La Silla Rota.





La consejera del INE explicó que en el contexto de esta prueba, se le otorgarán a las personas con discapacidad la facilidad de la emisión de su voto de forma anticipada bajo la modalidad postal. Así, la ciudadanía del Estado de Aguascalientes con alguna limitación o incapacidad que haya solicitado que el proceso de credencialización se realizara en su casa podrá gozar de este beneficio.

Este ejercicio tiene la finalidad de adoptar una medida progresiva que atienda a proteger y garantizar el derecho constitucional de mexicanos y mexicanas de emitir su sufragio para lo cual el INE adoptará este ejercicio para erradicar cualquier tipo de obstáculo que impida el derecho al voto a la par que generará condiciones de igualdad en los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.

Para la instrumentación de esta prueba piloto, el INE conformará una Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en el Territorio Nacional, mediante la solicitud que, al efecto, formule la ciudadanía.

Bajo este supuesto, las y los ciudadanos que queden registrados en este listado serán dados de baja del Listado Nominal de Electores que comúnmente conocemos y que es utilizado el día de la jornada electoral, es decir, quedarán registrados en un listado específico.

La implementación del voto anticipado se realizará por primera vez en nuestro país para personas con discapacidad y podría haberse realizado en cada una de estas seis entidades con elecciones este año en las que también radican personas con alguna discapacidad, no solamente en una entidad, aunque en esta ocasión y, por mayoría de votos, el Consejo General determinó que se llevaría a cabo únicamente en Aguascalientes.

Esta prueba piloto busca contar con la suficiente información sobre la logística y los requerimientos que conllevaría la realización del voto anticipado para personas con discapacidad en otros ejercicios electivos tanto locales como federales.





(djh)