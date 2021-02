Entidades, sin plan para evitar deserción escolar por maternidad infantil y juvenil

Por falta de educación sexual, relaciones sin protección, violencia o matrimonios forzados, México ocupa el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con mayor embarazo infantil y juvenil: por cada mil casos atendidos, 62 son de niñas y adolescentes. El problema evidencia la desigualdad social, al presentarse más en los estratos bajos.

Una de las secuelas es la deserción escolar. Sin embargo, ninguno de los estados del país cuenta con una política pública propia para evitar que las menores dejen sus estudios cuando se encuentran en la educación inicial, incluso, ninguna de las Secretarías de Educación Públicas conoce cuántas niñas y jóvenes en edad de cursar los últimos grados de primaria y la secundaria están embarazadas o tienen hijos.

LA SILLA ROTA requirió a las 32 entidades esta información y la respuesta fue la misma: no cuenta con ella; tampoco con un programa local para apoyarlas. Sus menores sólo pueden ser beneficiarias de un programa federal que otorga 850 pesos mensuales al mes, pero sólo hasta por 10 meses: la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes Promajoven); no obstante, reconocen que atiende a una población mínima. De las demás, no saben qué sucede.

Coahuila, Guerrero y Chiapas son los estados con mayor tasa de embarazo infantil y juvenil: 24.1, 23.1 y 22.6 nacimientos por cada 100 mil mujeres de entre 10 y 17 años, de acuerdo con GLAC Consulting.

Sin embargo, Guerrero sólo tiene registro de 133 niñas y adolescentes con embarazo o maternidad temprana que continúan estudios, con base en el padrón de Promajoven. Este programa, no obstante, no tiene injerencia en todas las escuelas de educación básica, sino que sólo atiende a una mínima parte: 22. Además, las regiones en las que se ubican estos planteles se encuentran, además de vulnerabilidad social, con problemas de seguridad, con asentamientos de cárteles como Jalisco Nueva Generación, Templarios, Los Beltrán Leyva y La Familia: Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, entre otros.

La Secretaría de Educación de Chiapas tampoco conoce cuántas niñas y adolescentes embarazadas hay en primaria o secundaria en el nivel escolarizado, o que recién tuvieron hijos, y Promajoven sólo atiende a 265 entre los 9 y los 18 años

Coahuila ni siquiera tiene esa información, sólo informó que en 2018 el Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado, mediante el cual se coordina la Aplicación de Promajoven, atendió mil 880 alumnas, pero no especificó cuántas por embarazo y maternidad temprana para continuar sus estudios.

La entidad con más beneficiarias de Promajoven es Michoacán, con 444 mujeres entre los 13 y los 18 años, en 78 municipios, que cursan el nivel básico.

Sin embargo, la atención es mínima: ya que los servicios de salud de Michoacán reconocieron que sólo de enero de 2017 a noviembre de 2019 registraron 18 mil 539 nacimientos en mujeres menores de 20 años; es decir, sólo 2.3 por ciento. En esta entidad, Promajoven también atiende a 304 más que tienen entre 19 y 24 años que, por embarazo, no pudieron terminar primaria o secundaria.

Puebla cuenta con 455 beneficiarias en 75 municipios, de las cuales 440 son madres y 15 en situación de embarazo, mientras que Veracruz tiene 381, de las cuales 47 están en el sistema escolarizado: dos en primaria, en las regiones de Nautla y Sotavento, y 45 en secundaria, en la región capital, Huasteca Alta, Los Tuxtla, Montañas, Nautla, Olmeca, Papaloapan, Sotavento y Totonaca.

Guerrero tiene registro de 133 niñas y adolescentes con embarazo o maternidad temprana; sin embargo, reconoce que son sólo las que conoce por ser estar en el padrón de Promajoven. En la misma situación está Sonora, con 112, 11 en educación primaria y 101 en secundaria, y Jalisco, con 145.

¿Omisión o negligencia?

Las entidades manifestaron que no disponen de un registro total de las menores que tienen embarazos en un ciclo escolar, ni cuántas regresan o abandonan sus estudios, porque –afirmaron- no hay ningún reglamento o protocolo para atender estos casos. Tampoco tienen un mecanismo de apoyo establecido, no sólo económico, sino de atención psicológica o de otra índole.

Por tal motivo, Nayarit tampoco cuenta con el número de menores en maternidad temprana que cursen la educación básica, pero informó que por medio de la beca federal atienden a 66 en el actual ciclo escolar, dos en el nivel de alfabetización, 10 primaria y 50 secundaria, en los municipios de Acaponeta, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, Rosamorada, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Xalisco.

Durango tiene a 115 entre los 14 y los 18 años: 20 embarazadas y 95 que ya son madres. Una cursa el nivel de alfabetización, 12 primaria y 102 secundaria.

La Secretaría de Educación Pública de Quintana Roo indicó que durante el ciclo 2018-2019 hubo 20 beneficiarias, una, en Cancún, que cursa el sexto grado de primaria en el sistema escolarizado, dos más en tercero de secundaria y una en primero.

En Bacalar, Alfredo V. Bonfil, Calderitas y Chetumal también tienen una alumna cada uno el tercero de secundaria. El resto, en el sistema no escolarizado.

Tabasco igualmente reconoció que no cuenta con un índice general del estado sobre maternidad o embarazo de niñas y adolescentes en las aulas, pero que Promajoven atiende 188 mujeres entre los 12 y los 18 años 11 meses, 19 de ellas en primaria. Tlaxcala, por su parte, atiende a cuatro con hijos recién nacidos, 49 con hijos de un año a cuatro años y una menor embarazada.

Asimismo, en Sinaloa hay 95 becarias en los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán, Elota, Culiacán, Salvador Alvarado, Agostura, Guasave, Ahome y el Fuente. Como en Michoacán con la Familia, Los Templarios y Los Beltrán Leyva, en Sinaloa en estas regiones ejerce control el Cártel del Pacífico.

En Yucatán sólo apoyan a siete adolescentes embarazadas y a 18 que ya son madres y tienen hijos recién nacidos. De estas últimas, dos cursan la primaria en el sistema abierto y las demás la secundaria, cinco en el modelo escolarizado.

En Aguascalientes, a 101, 29 de primaria y 72 de secundaria en el sistema no escolarizado; en Baja California Sur, 28 entre 12 y 18 años: 7 embarazadas y 21 con hijos; una estudia la primaria y 27 la secundaria, en Los Cabos (7), La Paz (15), Comondu (1), Loreto (2), Mulege (3). Asimismo, de 12 que estudian el nivel escolarizado, cuatro están en segundo y ocho en tercero de secundaria.

En tanto que en Campeche en el primer semestre de 2019 sólo 215 fueron apoyadas: 14 pertenecen a la modalidad escolarizada y 201 al no escolarizada, en 13 municipios y en 69 localidades habitan.

En Colima únicamente 80 menores tienen apoyo. Cinco de ellas inscritas en el programa no escolarizado tienen no uno, sino dos hijos, mientras que en Guanajuato hubo un caso de embarazo en primaria y 19 en secundaria en el último año, y en San Luis Potosí 128 becarias en los municipios de Ahualuco (13), Cárdenas (2), Catorce (1), Ciudad Fernández (8), Ciudad Valles (6), Charcas (1), Matehuala (12), Mexquitic (2), Rayón (1), Río Verde (4), Salinas (8), San Luis Potosí (42), Soledad de Graciano Sánchez (13), Salinas (9), Villa de Arista (1), Villa de Arriaga (2), Villa de la Paz (3) y Villa Hidalgo (2).

De los estados, el de México respondió que no se cuenta con dicha información, ya que no recaban esta estadística. Dijo que como parte de su programa Familias Fuertes con Becas de Exención, en el que reporta 35 mil 129 beneficiarios, incluye el apoyo “Familias Fuertes con Becas Rosas; becas para madres de familia que se encuentran estudiando”, aunque no desagregó en número de niñas y adolescentes en esta condición.

Oaxaca contestó no cuenta con la estadística y afirma que tiene beneficiaria de Promajoven, pero no proporcionó el número

Hidalgo no contestó; Tamaulipas, tampoco. En tanto que Yucatán, aunque respondió la solicitud, no atendió el requerimiento de dar a conocer si cuenta con la información de maternidad y embarazos de estudiantes menores de edad de nivel básico.