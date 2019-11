Enrique Alfaro rinde Primer Informe de Gobierno

"Cambió el tamaño de la enfermedad y tenemos que entender que es una enfermedad que no tiene posibilidad de enfrentarse vía vacunación, pues tenemos que hacer un esfuerzo de prevención mucho mayor. El año próximo me comprometo por supuesto a ello pero creo que es importante que todos entendamos que este no es un asunto que deba politizarse o que deba de culparse a la administración por algo que se dejó de hacer. Lo que se tenía que hacer se hizo, pero creo que vamos a tener que hacer mucho más particularmente, yo también coincido con la coordinadora del grupo del Verde Ecologista, tomarnos en serio la agenda de Cambio Climático"