Enfermos hemodializados cumplen cinco días de plantón en ISSSTE Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Desde el pasado jueves, familiares de pacientes hemodializados se mantienen en plantón a las afueras de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Chiapas para exigir atención adecuada y el cese de al menos dos servidores públicos de esa institución que, según ellos, han cometido una serie de irregularidades en detrimento de su salud.

Recordaron que al menos 70 enfermos se niegan a recibir el tratamiento en el Centro Chiapaneco del Riñón (CCR) porque este espacio no brinda las condiciones necesarias de higiene e, incluso, el lugar presenta sellos de clausurado desde hace dos años, luego de que ahí fallecieran tres personas y "muchas más resultaron graves" por una supuesta bacteria.

Lamentaron que Miguel Ángel Castañeda Vázquez y Carlos Alberto Domínguez Maldonado, delegado y subdelegado médico de la Delegación del ISSSTE, respectivamente, prefieran exponer la vida de los derechohabientes que requieren de la hemodiálisis solo porque no le han pagado a una clínica particular que les otorgaba el servicio subrogado, pero de calidad.

Clemente Chapo Pérez, paciente hemodializado desde hace cuatro años, evidenció que los obligan a que acudan al CCR, donde se presentan una serie de anomalías, como la reutilización, hasta cinco o una decena de veces, de los filtros que requieren para el tratamiento que necesita tres veces por semana.

"El ISSSTE no está preocupado por nuestra salud, sino por el dinero, porque ellos reportan que compran filtros nuevos, pero no, se quedan con la lana", subrayó el paciente de 64 años de edad, quien advirtió que, como no cuenta con el recurso suficiente para una hemodiálisis de manera particular, tuvo que acudir al CCR, pero se sintió mal de salud.

Lo peor de todo, dijo, es que ningún funcionario de la Delegación del ISSSTE los ha atendido, sino al contrario, los han intimidado para que desalojen la entrada de ese espacio donde colocaron varias cartulinas con mensajes de protesta.

De acuerdo con María del Carmen Estrada Núñez, hace tiempo a su esposo Clemente Chapo le diagnosticaron, en la clínica particular donde era hemodializado, una infección que contrajo, se presume, en el CCR.

"El ISSSTE se agarró el dinero, le dan maroma para otro lado al dinero, y no le pagan a la clínica particular HemoTux, donde hay un buen control; no deberíamos sufrir esto, porque se pone en peligro la vida de mi marido", reveló la mujer quien, asimismo, dio a conocer que apenas el viernes pasado murió un paciente en el CCR.

Como lo informó la semana pasada Esther Guillermina Melchor Coutiño, cuya madre está hemodializada desde hace nueve años y quien ahora es representante legal de los afectados, ya interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el expediente G/Chiapas-TGZ/0001089/2021, en contra de varios funcionarios, entre ellos Miguel Ángel Castañeda y Carlos Alberto Domínguez.

rst