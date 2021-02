Enfermero sufre discriminación en NL... y le regalan un auto

Monterrey, N. L- Uziel Carranco, un enfermero que fue discriminado por un chófer de una ruta urbana que no le dejó subir al camión, recibió la promesa del vidente Farath Coronel de que le apoyará con un carro la próxima semana.

Las agresiones a personal médico comienzan en Nuevo León por temor a presuntos contagios de covid-19.

Los hechos se registraron en un paradero de camiones en el municipio de Juárez al oriente de la zona metropolitana de Monterrey.

"Me siento super enojado, entro a las nueve y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme" dice en un vídeo en su cuenta de Facebook.

"Llevo más de 20 minutos esperando, subió a todos y a mí me dijo que no, me da mucho sentimiento y yo traigo mi cubrebocas", señala.

El joven explica, casi al borde del llanto, que sintió feo que el chofer del camión no lo subiera ya que todos los pasajeros se le quedaron viendo.

Ahora, el joven enfermero colocó en su cuenta que el vidente Farath Coronel le etiquetó en un video que publicó en sus redes sociales en el que detalla que la próxima semana viajará de la Ciudad de México a Monterrey para entregarle el automóvil al enfermero.

“Para avisarte que será un gusto conocerte la próxima semana, ya no vas a tener que sufrir esa discriminación por haberte prohibido subirte al camión, te apoyaremos en la compra de un vehículo con mucho amor para que sigas trabajando como un buen enfermero”, dice el vidente en el vídeo, minutos antes de entrar al aire en una sección de un programa televisivo de la Ciudad de México.

“Muchas gracias me siento tan emocionado en verdad te agradezco y espero que esto se difunda para que más compañeros no vuelvan a sufrir por esta situación”, contestó Uziel.

En las mismas redes sociales, Luis Fernando Palacios, otro joven enfermero que labora para Emergencias Médicas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey donde toma la temperatura a los viajeros, fue discriminado y bajado de un taxi de Didi, al percatarse el chófer del logo de la institución en su ropa.

Escribió el enfermero que tras 18 horas de trabajo pidió un taxi a la plataforma y, cuando iban camino a su destino, el chófer observó el logotipo de la institución médica y le preguntó si veía a personas con coronavirus, a lo que le contestó que sólo toma la temperatura a los viajeros en el aeropuerto. Sin embargo, lo bajó del auto y lo dejó a su deriva, revela.