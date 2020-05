Enfermeras en Chiapas: "peleamos de cerca con la muerte"

TUXTLA GUTIÉRREZ (La Silla Rota).- La última ocasión en que la enfermera chiapaneca Sandy Velázquez "sintió la muerte" fue el pasado miércoles cuando, al término de su jornada laboral, se quitó los lentes protectores especiales y, de pronto, una gota de los mismos se le escurrió hacia uno de sus ojos.

Aunque ha lidiado "con el más allá" desde hace poco más de siete años, cuando pisó por vez primera el área de enfermedades respiratorias de pacientes pediátricos de uno de los hospitales más grandes de Chiapas, el "Dr. Gilberto Gómez Maza", en la capital Tuxtla Gutiérrez, la emergencia sanitaria por el SARS CO-v2 ha sido para ella, sin duda, una especie de "pesadilla".

Prueba de ello, rememora la originaria del municipio de Villaflores, fue que dos semanas antes de que llegara el primer caso de covid-19 a México, ella atendió a niños que resultaron con quemaduras de tercer grado luego de la explosión de un "polvorín", en Ocozocoautla, a 20 minutos de esta capital, cuyo saldo fue devastador. "Y no solo eso, los vi morir", acepta en entrevista para La Silla Rota.

Pero Sandy Lorena Velázquez Domínguez ha sido una mujer anticipada, precavida. Cuando al nosocomio para el que labora "aterrizó" el primer paciente con covid-19, hace como mes y medio, había leído "todo" acerca del virus y había comprado sus goggles, cubrebocas N95, guantes y otros insumos para evitar un contagio.

"Lo siento por dos compañeras que no se prepararon, pues estuvieron muy expuestas, y sí se preocuparon mucho; no estaban bien protegidas esa vez; por cierto, ese bebé (que atendían las enfermeras) falleció", revela quien, desde que comenzó esta batalla, ha recibido a cerca de 18 infantes, de los cuales han muerto cinco, otros resultaron negativos y, en estos momentos, hay tres positivos.

Inclusive —esclarece— hay menores que perecieron y no les ha dado el tiempo para tomarles la respectiva muestra para saber si están contagiados del virus, aunque lo deducen por los síntomas que presentan, mismos que son claros.

Para ella, es complejo entender el sistema de salud en general, sobre todo porque hay carencias, y aunque está convencida de que es responsabilidad de la Institución brindarles el equipo de protección necesario, "no podemos esperar a que eso suceda, y tenemos que cuidar nuestras vidas", dice quien, con otras cuatro enfermeras y un médico, lidian de cerca con la muerte disfrazada de coronavirus.



El éxito de que nadie de ellos se haya contagiado hasta ahora es porque trabajan en equipo, es decir, cuando observan que a alguno se le mueven los goggles o el cubrebocas u otro accesorio, de inmediato se advierten.

Mientras tanto, el equipo encargado de la guardia nocturna se topa con otra situación: seis horas laboran "envueltos" en el overol, y otras seis ayudan a rotar medicamentos o lo que haga falta en el área. Una de las grandes complejidades, es que no tienen "ni un segundo" para pegar el párpado, aunque laboran un día sí y otro no (24 por 24).

Distanciamiento forzoso

Pero las dificultades para la joven profesionista (quien también tiene una maestría en Administración) no ha sido solo el tener contacto con pequeños enfermos sino el hecho de haber dejado a sus padres y hermano desde hace al menos un mes.

Tanto fue su aislamiento, acepta, que a sus dos perros los envió a la cabecera municipal de Villaflores, donde vive su familia, porque estaba convencida de que sería una labor extenuante y no habría quién velara por ellos.

Me siento triste porque no los puedo ver (padres, hermano y mascotas), pero tomé la mejor decisión; estoy en un departamento acá en Tuxtla, y pues prácticamente hice lo mejor porque no quiero perjudicar a mis seres queridos, y más a mi mamá que es diabética e hipertensa, lo que la hace vulnerable a la enfermedad

Para Sandy, el "día a día" es complicado: Trabaja en el hospital de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde, y durante al menos seis horas diarias, debe de utilizar el traje especial, el cual no se lo puede quitar durante su jornada.

De hecho, no estaba acostumbrada a desayunar a las 6 de la mañana, lo que tiene que hacer porque de lo contrario se expondría a tener que quitarse la vestimenta en caso de que las necesidades fisiológicas se hagan presentes. Lo único que vuelve a probar minutos antes de "camuflarse de heroína", es un poco de agua o bebida isotónica (energizante).

Si suda o le pica la cara, tiene prohibido tocarse. "Incluso tengo una foto en donde mis goggles están llenos de sudor, están empañados, y te da miedo porque no sabes si en ese sudor que escurre va algo", confiesa.

Al paso de los días, el miedo y la zozobra se han disipado de manera paulatina. Aunque, la joven enfermera recuerda que, cuando atendieron al primer niño contagiado, sentían pánico y más porque miró varios videos de lo que ocurría en otros países, "algo muy apocalíptico".

Las marcas en su rostro

Sandy, a sus 31 años de edad, muestra las "huellas de la batalla": cuatro úlceras en el rostro, una más pronunciada en el tabique, producto del hermetismo con el que se "impregnan" los goggles a su piel. "No debe de pasar nada, ni una gota de nada", externa.

No obstante, el ritual continúa en el "búnker" del hospital, lugar donde, en cerca de 10 minutos, se coloca cada parte de la indumentaria: una ropa quirúrgica del hospital, después unas botas, asimismo el overol blanco, guantes —los cuales sella a la perfección desde las muñecas—, de ahí un gorro especial que cubre sus orejas y cabello, cubreboca, lentes, y cierra el proceso con otro par de guantes y otras botas.

Se pone una careta, dice, ya cuando le toca ingresar al área de mayor riesgo: donde están los pacientes contagiados, pero al salir, se la quita. Sin duda, advierte, lo más difícil es desvertirse, pues es el momento en el que se podrían contaminar. "Tanto creo que era el temor, que al menos yo aprendí a ataviarme en un día, luego de que nos dieron un curso".

Al final de su jornada entre enfermos, Sandy retorna al "búnker" para ducharse y emprender el retorno a su hogar, donde prácticamente "cae rendida" por la deshidratación que padece por estar metida en el overol blanco.

En sus manos, confiesa quien antes de Enfermería pensó estudiar Medicina Veterinaria, ya tuvo al primer bebé de un año de edad fallecido por coronavirus; "me tocó amortajarlo, y a diferencia de los pacientes grandes, a la criaturita le colocamos una bolsa de nylon, le pusimos sus datos y lo enviamos al descanso del hospital".

A ella le da tiempo para "desestresarse", y tira la sonrisa cuando habla del porqué está soltera: no tiene tiempo para pensar en una relación, pero una vez que se acabe la contingencia sanitaria, bromea, "creo que ya veré qué hacer, aunque tengo otras metas, como viajar o iniciar una especialidad en Urgencias, aunque ya la campanita me suena (sic); mínimo que alguien me llore si falleciera por covid-19 (ríe)".

Agresiones y discriminación, el pan de cada día

Sandy lo acepta: ha "corrido con suerte", a diferencia de otras compañeras que, aunque no han sufrido agresiones físicas, sí las discriminan, como le sucedió a una que, hace poco, intentó tomar el camión que la trasladaría de su municipio a esta capital, donde el chofer le advirtió que los pasajeros no querían que se subiera porque "ya sabían que era enfermera" y los contagiaría.

Eso a ella le da coraje e indignación, pues hacen una labor loable porque están en la "línea de fuego", pero sobre todo, velan por el bienestar de los bebés o niños infectados: los cambian, los bañan, les suministran lo que requieran, los mueven para evitar ulceración, entre otras cuestiones.

"Por eso es como triste que nos vean así, o que incluso nos minimicen, cuando nuestra labor es importante; por eso lamento que a mis compañeras, sobre todo las que viajan a municipios cercanos, les hagan eso", manifiesta Sandy, quien a pesar de que se moviliza en su coche particular, al final de cuentas del hospital sale sin el uniforme de enfermera.

A ella le da más temor ir al supermercado a hacer sus compras, que pisar los pasillos de un hospital como en el que está, pues sabe que ellos están más protegidos que una persona que camina por la ciudad, por algún negocio.

Sin embargo, no todo se trata de una "historia de terror". En su caso, ha vivido la otra cara de la moneda, la de la solidaridad, la de las palabras de aliento por parte de sus vecinos.

Cuando la pandemia tocó Chiapas, Sandy salía más temprano de su hogar, pero fue ese momento cuando también se le acercaron algunos conocidos, entre ellos un taxista, quien le externó la preocupación que sentía por ella, y que estaba disponible para lo que la pudiera apoyar.

Pero las "bendiciones" continuaron. Otro vecino le manifestó que las puertas de su casa estaban abiertas. Incluso el mismo dueño del departamento que le renta le reconoció su labor.

La verdad son personas que me han hecho llorar, en esas mañanitas cuando me mandan bendiciones; quizá he palpado más discriminación por parte de familiares, quienes me dicen que no vaya a Villaflores, y eso sí duele mucho

Sandy augura que este "infierno" termine pronto para que haga una de las actividades que más le apasionan: participar en carreras de atletismo, "porque me mata no hacerlo, y más los domingos que eran días de competencias".

Para que eso se dé, ella pone "su granito de arena", al recomendarle a sus conocidos y parientes que se cuiden, que tomen todas las medidas necesarias para que no pasen a ser una víctima más del coronavirus.

Sin duda, comenta que la pandemia no se "hará a un lado" de Chiapas si la gente no entiende, "es real, ya murió un bebé en mis manos, y si no hacemos caso, estaremos más tiempo confinados, y eso sí que no está bien".