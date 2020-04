Enfermeras del IMSS Veracruz gastan 700 pesos de salario para insumos

Veracruz, Ver.- Enfermeras de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Veracruz, gastan hasta 700 pesos para comprar mascarillas que las protejan cuando atienden a personas con síntomas del covid-19.

Las trabajadoras están laborando bajo protesta porque los directivos de esa institución les han dicho que los insumos no llegarán a menos de que reportan un caso positivo de coronavirus.

"Necesitamos mascarillas 095, necesitamos batas, necesitamos cubre zapatos, necesitamos mascarillas, necesitamos muchas cosas para poder atenderlos. Nos dan cubrebocas que no nos sirven, no filtran lo necesario para que el virus no llega a nosotros, es una protección ineficaz, no nos sirven. Necesitamos mascarillas L95, necesitamos caretas, batas, necesitamos muchos insumos que no se nos está siendo suministrado", dijo Berenice Solano, una de las afectadas.

Mientras no les surten el equipo, ellas compran parte de los insumos de sus bolsillos, invirtiendo hasta 700 pesos, por cada persona y solo por un turno.

"Las mascarillas que necesitamos son la L95, pero el Instituto no lo surte. Esto es lo que hemos comprado nosotros, mascarillas L95, incluso cubrebocas, batas. Valen unas 500, otros 700 pesos, 750 pesos, son precios que son altos, y eso solamente una puesta, para un turno".

Lo mismo sucede en otros hospitales de la ciudad de Veracruz y su zona conurbada que es la que mayor caso concentra por esta nueva enfermedad.

Hasta el último corte, Boca del Río tenía una incidencia de 13 positivos, mientras que en el puerto hay otros cinco pacientes, todos aislados y bajo observación.