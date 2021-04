Enfermeras, camilleros y laboratoristas, los más vulnerables ante covid en BC

TIJUANA.- En un año más de 7 mil trabajadores de la salud en Baja California se han contagiado de la covid y de éstos, casi un centenar ha perdido la vida.

En este contexto, hay nerviosismo de quienes no han recibido la segunda dosis y, el personal en el sector privado sigue pidiendo la vacuna.

El área de enfermería es la más golpeada en materia de contagios con dos mil 815 casos, la mayoría en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 235 personas positivas, y le sigue la Secretaría de Salud con mil 076, en un universo de 7 mil 266 contagios en total.

El segundo lugar en el estado no lo tienen los médicos, lo tiene el rubro de "otros profesionistas de la salud", lo que incluye personal de "rayos x", laboratoristas, camilleros, nutriólogos, personal de mantenimiento y afanadores, entre otros.

Ese grupo acumula 2 mil 772 contagios, teniendo al IMSS a la cabeza con mil 571 del total, seguido del sector salud público estatal con 810.

Los médicos por otro lado han sumado mil 679 casos positivos, concentrados principalmente en la Secretaría de Salud con 670 y en el IMSS con 736.

Cuando se trata de decesos, ni médicos ni enfermería están a la cabeza, ese sitio es de "otros profesionistas de la salud", donde cuentan 41 de las 95 muertes registrada en un año a causa de la pandemia, lo que significa más del 40% del total de muertes en el sector salud.

Le sigue el grupo de médicos con 36 pérdidas, de las que 17 fueron en la Secretaría de Salud, 18 más en IMSS y un par en el Issstecali.

La enfermería, según las cifras oficiales, ha sufrido 18 bajas, seis en la Secretaría de Salud del estado y nueve en el IMSS, principalmente.

Todo esto explica mucho de la desesperación del personal de salud en el sector privado que ha realizado ya cuatro marchas para pedir la vacuna, y hace varios días fueron trabajadores del Hospital General de Tijuana, donde son atendidos los pacientes covid, los que mostraron inconformidad porque esperan la segunda dosis.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Baja California, en el estado más de 22 mil personas que trabajan en la primera línea de atención ya recibieron la vacuna, y alrededor de 10 mil ya tienen también la segunda dosis.

El secretario de salud en el estado, Alonso Pérez Rico, asegura que el plazo de hasta 42 días para recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer no ha vencido, aunque sí venció el plazo inicial de 28 días.

"Es malformación, y entiendo que hay personas que están queriendo ocasionar un tema donde no lo hay. A todos los que les pusimos la primera dosis, les vamos a poner su segunda antes de que se venza ese plazo".

En el caso del personal que trabaja en el sector privado, el secretario sostiene que nadie de la segunda, tercera o cuarta línea de atención a pacientes con coronavirus o sospechosos está contemplado en este momento.

"La vacuna no es mía, es parte de un sistema de vacunación nacional. Si la aplico a personas que no la tengo que aplicar, no me mandan vacuna", afirmó.

Pérez Rico refirió que hay todavía aproximadamente 17 mil trabajadores de la salud que no han recibido la vacuna y sugirió a los trabajadores del sector privado acudir a los centros de vacunación si son mayores de 60 años de edad, que es la población abierta que hoy está siendo inmunizada.

