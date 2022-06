Encuentran seis cuerpos en predio de Yucatán, podrían ser personas desaparecidas en QROO

MÉRIDA. - La Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en un predio del municipio de Chikindzonot, Yucatán. A través de sus redes sociales señaló que todos son hombres y que la Fiscalía de Yucatán es la encargada de realizar las pruebas periciales, es decir, su identificación.

Extraoficialmente, trascendió que los cuerpos estaban apilados y había una narcomanta en el lugar. Del tema, la FGE de Yucatán no ha proporcionado mayor información. La zona se mantiene sitiada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Aunque no existe certeza de las identidades de los cuerpos, apenas hace un día, la FGE de Quintana Roo reportó que se interpusieron siete denuncias por la desaparición de unas personas, que se encontraban en distintos predios de la comunidad de Xcalac, perteneciente a Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Según las fichas de búsqueda publicadas por la FGE de Quintana Roo se trata de:



José L. Vallapando P., de 46 años; Edgar Medina R., de 19; Heber C. Landeros V., de 40; Flavio C. Roblero G., de 24; David A. Pool P., de 22; Moisés Nicolás C., de 41, y José I. Dzul Ch., de 20 años de edad.

(djh)