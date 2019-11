Encuentran otra bolsa con restos humanos; ya son ocho

MONTERREY.- Tras encontrarse siete bolsas con restos humanos por la mañana, un nuevo hallazgo se registró en la colonia Bella Vista, Aldo Fasci, titular de Seguridad Pública estatal, confirmó la existencia de tres nuevos grupos de narcomenudistas.

De acuerdo con el Jefe de la Policía, la violencia en Nuevo León se debe al surgimiento de por lo menos tres nuevos grupos de narcodistribuidores, mismos que pretenden establecerse en la zona metropolitana.

"No es precisamente una disputa entre cárteles, hay grupos que no pertenecen a un cártel de los tradicionales, pero están formándose, se están creando nuevos grupos delictivos. Son tres, pero yo no les voy a dar publicidad y no les voy a decir los nombres", comentó.

Estos nuevos grupos operan principalmente al poniente y norponiente de Monterrey y a ellos se atribuye el alza en homicidios como el fin de semana donde se dieron 12 de 15 por droga y alcohol.

Para el funcionario, aunque parezca contradictorio, la violencia no necesariamente hace a un Estado inseguro. "El problema de Nuevo León es que es violento, por los números, este Estado es violento, más que inseguro, aunque parezca una contradicción".

Por otro lado, a las siete bolsas que contenían restos de dos hombres y una mujer encontrados en el norponiente de Monterrey, se suma el hallazgo de otra bolsa con partes humanas.

Fuerza Civil informó que al arribar los uniformados a la calle Anastasio Bustamante, en la colonia Bella Vista, observaron la bolsa la cual estaba atada con cinta café abajo de una camioneta.