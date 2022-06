Encuentran 8 cuerpos en Yucatán, podrían ser personas desaparecidas en QRoo

MÉRIDA.- La Fiscalía General del Estado de Yucatán, en colaboración con su homóloga de Quintana Roo trabajan en las investigaciones relacionadas con la localización de ocho cuerpos en un rancho de la localidad de Chikindzonot ubicada en los límites con dicho estado, que probablemente corresponden a las personas reportadas como desaparecidas hace unos días en el poblado quintanarroense de Xcalac.

A través de sus redes sociales la Fiscalía de Quintana Roo señaló que todas las víctimas localizadas son hombres.

La FGE de Quintana Roo solicitó la colaboración de las autoridades yucatecas en seguimiento a las denuncias recibidas por la desaparición de varias personas, por lo que de manera conjunta y apoyadas por instituciones de los tres órdenes de gobierno se realizó el operativo como parte de la investigación, para el esclarecimiento de lo sucedido.

En el lugar no se encontraron indicios que apunten a que las personas encontradas fueron privadas de la vida en el sitio donde fueron halladas.

Cabe señalar que la apertura de la carpeta correspondiente dio inicio tras el aviso al 911 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por parte de una persona que descubrió los cuerpos cuando se dirigía a su rancho.

Extraoficialmente, trascendió que los cuerpos estaban apilados y había una narcomanta en el lugar.

La zona se mantiene sitiada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Aunque no existe certeza de las identidades de los cuerpos, apenas hace un día, la FGE de Quintana Roo reportó que se interpusieron siete denuncias por la desaparición de unas personas, que se encontraban en distintos predios de la comunidad de Xcalac, perteneciente a Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Según las fichas de búsqueda publicadas por la FGE de Quintana Roo se trata de:

José L. Vallapando P., de 46 años; Edgar Medina R., de 19; Heber C. Landeros V., de 40; Flavio C. Roblero G., de 24; David A. Pool P., de 22; Moisés Nicolás C., de 41, y José I. Dzul Ch., de 20 años de edad.





