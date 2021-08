Encarcelada en Oaxaca hace 10 años, Mónica pide a AMLO amnistía

Yo llevo diez años de proceso y no tengo sentencia (...) me hicieron firmar mi declaración bajo tortura psicológica, ya me habían lastimado, ya me habían dado un balazo en la pierna. Me pidieron que dijera que el balazo me lo habían dado de fuera. Me pusieron de por medio a mis hijas, que les iba a pasar algo. Yo me quería morir en ese momento. Fue tan fuerte la tortura que me hicieron firmar unas hojas que hasta mucho tiempo después me enteré qué decía