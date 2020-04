En Xalapa la gente apenas comenzó a quedarse en casa: locutor de radio

Que si esto es una guerra bacteriológica, un asunto de ricos, esa descalificación de la polarización se ha aprovechado para manifestar el desacuerdo en la manera como el gobierno ha asumido el tema. Eso crea la sospecha. Se entiende que cuando la pandemia está en la boca de los políticos se exagera, pero cuando se empieza a escuchar más, ya van sintiendo que no es cosa política y el grado de contagio con que se esparce y hubo un caso en Teocelo anoche (del 8) eso ya dice cosas a la gente, no es lo mismo escuchar que hubo en Tlacotalpan, o la misma Jalapa que aunque está cerca no es igual