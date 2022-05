En Tamaulipas, las mujeres vivirán en paz y se les respetará: Américo

TAMPICO.- El gobierno del cambio verdadero en Tamaulipas velará por la equidad, la paridad de género y por la protección a todas las mujeres para que vivan en paz, expresó el doctor Américo Villarreal Anaya.

Antes cientos de mujeres del sur de Tamaulipas, el candidato a la gubernatura por Morena, PT y PVEM, refrendó su compromiso para que las mujeres se sumen al cambio y la transformación con su capacidad, honestidad y tesón.

Viene un gran cambio para las mujeres en Tamaulipas, habrá especial atención para que todas vivan con tranquilidad y paz; hago mi compromiso férreo para luchar y evitar todo tipo de violencia contra las mujeres

Rodeado por mujeres de Tampico, Madero y Altamira, quienes en todo momento mostraron su entusiasmo y refrendaron su apoyo al abanderado de ´Juntos Hacemos Historia´, el doctor Américo Villarreal adelantó que su gobierno contará en paridad con mujeres capaces en cada una de las áreas del servicio público.

"Los otros ofrecen la continuidad de algo que no queremos, que no funcionó, esa forma de gobierno es la causante de los problemas, ellos crearon la problemática que ahora vivimos, los problemas no nacieron de la noche a la mañana, eso lo crearon los gobiernos desatentos, un gobierno corrupto y desaseado; los recursos los canalizaron al enriquecimiento de unos cuantos; eso no lo queremos. ¡Ya no más!", señaló.

Les pido su apoyo para que el 5 de junio hagamos valer esta oportunidad para un cambio histórico... ¿se puede?, preguntó, y las mujeres respondieron en una sola voz ¡"Claro que se puede"

En el evento de este domingo, también tomó la palabra la doctora María de Villarreal, esposa del candidato, quien hizo un llamado a las mujeres vitamina de Tamaulipas y sumarse a este movimiento. "Que nadie se quede en el camino", dijo. "Vamos a transformar a Tamaulipas, vamos a hacer historia".

Por su parte, Dolores Padierna, enlace con municipios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aseguró que Tamaulipas, una tierra dañada por los malos gobiernos, tiene una cita con la historia el próximo 5 de junio, para lograr la transformación y que el Estado se enlace a la vida progresista y de bienestar que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos por el mejor gobierno que ha habido en Tamaulipas", aseguró la destacada política de Morena.

En el encuentro con mujeres, acompañaron al doctor Américo Villarreal, las senadoras Lupita Covarrubias, Lilia Margarita Valdez, el senador Ernesto Pérez Astorga, diputadas federales, diputadas locales y las señoras Ana Cristina Organista de Oseguera y Rosa Irma Luque de Martínez.



