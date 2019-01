En Tamaulipas, el envío de combustible "a cuenta gotas"

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 09/01/2019 02:43 p.m.

Cd. Victoria, Tam.- Los propietarios de las estaciones de gasolina se quejaron de que Petróleos Mexicanos hace a cuenta gotas el abasto de combustible, por lo cual persiste el problema de desabasto.

Con anterioridad, cuando el abasto de gasolina se hacía casi de manera inmediata, ahora demora por lo menos 12 horas, lo cual obliga a empresas a tener que cerrar, en tanto reciben el producto.

Además, el abasto es irregular, pues mientras algunas gasolineras no tienen gasolina roja, en otras no hay gasolina verde, que es la de mayor consumo.

Debido a lo limitado del suministro del combustible este dura solo un par de días, cuando antes se tenía para cuatro días.

Por su parte, José Porras Villarreal, presidente de la Unión de Distribuidores de Gasolina, exhortó a no efectuar compras pánico a los automovilistas pues ello está contribuyendo el problema.

"Estamos tratando de evitar: primero que no haya pánico, porque el pánico que se provocó la semana pasada nos desquició totalmente porque nos vació todas las existencias y eso es algo bien difícil de reponer, porque fue mala época, imagínese época de vacaciones y cuando la gente tiene dinero, pues olvídese nos dejaron limpios y no hemos logrado mantener nuestro esto stock".

Continuó diciendo que el pánico provoca que, aunque no se necesite gasolina carguen y eso desquicia. "sí hemos tenido un abasto deficiente de combustible debido a que nosotros recibíamos aquí en Victoria combustible por el poliducto y el poliducto lo cerraron para revisarlo y parcharlo, lo que usted quiera, y entonces están mandando la gasolina vía terrestre".

El envío de la gasolina vía terrestre dijo, requiere de más maniobras y de más tiempo, además de que es 14 veces más caro, sin embargo, expuso que lo caro no significa que se va a encarecer la gasolina, porque Pemex va a compensar esa diferencia pagando 222 pesos por metro cúbico en el costo del flete.

"Tenemos casi más de 40 gasolineras no hay porqué alarmarse, si llega a una gasolinera y no hay vaya a la siguiente o en la otra, o la otra, siempre si a alguna se le acaba el producto en lo que lo captan aquí en la terminal se la manda, no hay una crisis aquí en Victoria".

