En Tamaulipas, 5 de cada 10 mujeres sufren violencia

Ciudad Victoria.- Velia, originaria de Ciudad Victoria, y dedicada a la docencia, fue víctima de violencia de género por muchos años.

A sus 73 años recuerda aquellos días y noches de golpizas, de agresiones, insultos y violaciones por parte de su esposo, otro profesor, José.

"Me gradué de maestra y me dieron plaza en Reynosa, allá llegué a trabajar a una escuela primaria, allá lo conocí. Me enamore y nos casamos. Nos casamos porque yo no quería regresar al rancho, no volver a recordar las condiciones en las que viví de chica, para olvidar las golpizas que mi papá le dio a mi madre. Quería vivir en una ciudad lejos de todo aquello".

Pero la felicidad en su matrimonio no duró mucho. "A los cinco años, estábamos como perros y gatos".

Ya con dos hijas, la relación con José comenzó a ser un tormento. "Me daba de cachetadas, golpes en todo el cuerpo. En ocasiones a las dos o tres de la mañana quería despertar a las niñas para revisarles la tarea, y yo se lo impedía entonces se enojaba y me golpeaba".

"Me aguante y me quede porque ya no me quedaba de otra. No podía regresar al rancho, a la casa de mis padres, sola y con dos criaturas. También por orgullo de que yo iba a salir adelante y no padecería la pobreza", cuenta Velia a La Silla Rota..

Lo único que terminó con la violencia que sufría Velia, fue la muerte de su esposo a causa de la diabetes.

"Cuando murió no derrame una sola lagrima ya me había desgraciado la vida".

En el estado de Tamaulipas, más de mil mujeres fueron atendidas durante el 2019 en los Refugios para la Mujer y la Familia que el DIF tiene en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria.

En Tamaulipas, 58 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia

Según los informes de la institución, en Tamaulipas, 58 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edad han sufrido violencia psicológica, física y económica.

En el Refugio para la Mujer y la Familia en esta Ciudad capital, han sido atendidas 30 mujeres y 14 adolescentes prestandoles asistencia psicológica individual y grupal, asesoría jurídica y refugio e intervención en el entorno social, mediante bolsa de trabajo.

Alarma llamadas por violencia

En el estado, más del 80 por ciento de las llamadas que se reciben en el servicio de emergencia 911 son para denunciar violencia intrafamiliar. Las llamadas se hacen generalmente por parte de los vecinos de las agredidas.

Además, el incremento de la violencia machista se visibiliza en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde las carpetas de investigación por violencia en contra de mujeres e intrafamiliar han aumentado en un 40 por ciento.

Es tal el incremento que la Fiscalía analiza establecer una Fiscalía Especializada en la atención de delitos contra la mujer e intrafamiliar para atender de mejor forma estos casos.

En 2019, de enero a noviembre, Tamaulipas registró 10 feminicidios, según los reportados por la Fiscalía al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Durante enero de 2017 a Noviembre de 2019 se recibieron 56 mil 845 llamadas al 911 de diversos tipo, de las cuales 50 mil 383 correspondieron a los cuatro tipo de violencias señaladas, lo que representa 89 por ciento del total de reportes a la línea de emergencia.

Focos rojos: Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria

Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria se ubican como las ciudades donde ocurre con mayor frecuencia la violencia familiar y de pareja, especialmente de viernes a domingo, lo cual estaría asociada al consumo de alcohol que sería un detonador de la violencia que subyace en el entorno de las familias.

Con los reportes, se da aviso a las corporaciones de seguridad para que corroboren la situación y, dependiendo del caso, se oriente a las víctimas a presentar denuncia ante la autoridad ministerial o acudir a las instancias que les permitan la solución de su problemática.

Estas cifras reflejan parte de la situación que ocurre en el ámbito familiar y en las relaciones personales dentro del tejido social.

La mayor cantidad de casos se presenta en violencia familiar seguida por violencia contra la pareja.

Según las estadísticas del INEGI en Tamaulipas 58 de cada 100 mujeres mayores de 15 años en, han enfrentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, violencia que ha sido ejercida por su pareja esposo o novio algún familiar de escuela o de trabajo que comprenden acoso sexual y hostigamiento laboral.

El reporte sobre la situación de las mujeres indica que 783 mil mujeres han sido objeto de algún tipo de violencia física psicológica y económica, principalmente.

Del 1.4 millones de mujeres de 15 años que habitan en Tamaulipas el 57.8% son las que han enfrentado algún tipo de violencia de cualquier tipo y de diferentes agresores.

Las mujeres casadas son las principales víctimas de la violencia con más de un 34%.