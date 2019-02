En Sonora llegan recibos de luz hasta de 50 mil pesos

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 28/02/2019 01:10 p.m.

SONORA (La Silla Rota).- Desde octubre pasado, cuando concluyó la tarifa de verano en Sonora y el cobro de la energía eléctrica regresó a los niveles de 1 A y 1 B, los cuales registran la tarifa más alta de la Comisión Federal de Electricidad, los recibos en municipios de la sierra del estado como Agua Prieta, Nogales y Cananea, se dispararon de manera exhorbitante.

Puedes leer: Desde taquerías hasta hoteles hacen perder 30 mil mdp a CFE

Los habitantes de Agua Prieta han emprendido protestas en esta comunidad debido a que desde finales del año pasado los usuarios aguapretenses han tenido cobros de hasta 50 mil pesos bimestrales.





Los ciudadanos afectados en su desesperación recurrieron a los diputados locales a fin de que intervengan con la CFE y el Gobierno federal para que cesen los altos cobros de luz.





Carlos Navarrete Aguirre diputado de Agua Prieta por el partido Encuentro Social dijo que, en lo que se logra terminar con el problema de los altos cobros de luz en municipios como Agua Prieta y Cananea, no se cortará el servicio a ningún usuario por no poder pagar el recibo de la CFE.





Señaló que, desde octubre pasado cuando terminó el perdido del subsidio de verano de la tarifa 1 F, para los 72 municipios de Sonora, los cobros en los recibos de la luz se dispararon, alcanzando montos de 35 a 49 mil pesos bimestrales.





Detalló que de octubre a la fecha, reconectaron 30 servicios de energía eléctrica a familias que les fue suspendido por vencimiento de pago, pero que, el acuerdo con el Gobierno federal y autoridades de la Comisión Federal de Electricidad fue que no se cortara la luz en tanto se define la aplicación del subsidio para la tarifa 1F, es decir, la más barata en el estado.





"Ahí se tiene la tarifa 1 A y 1 B, pero se necesita la 1 F, nosotros ya tenemos los 33 grados que se necesita para que se dé la tarifa 1 F en verano en el distrito 7".





Los exhortos realizados dijo, van dirigidos al gobierno federal, a la CFE, a la Secretaría de Energía y al Gobierno del Estado para que continúe con las gestiones.





De acuerdo con el rango tarifario de la Comisión Federal de Electricidad, la tarifa 1 B aplicada en Agua Prieta, Cananea, Nogales entre otros el cobro registrado es de 2 pesos con 80 centavos los primeros 150 a 300 kilowatt-hora consumidos, mientras que la tarifa 1 F aplicada en Hermosillo es de 57 centavos por 600 kilowatt-hora gastados.





Habrá afectación en economía de familias si no se autoriza subsidio de luz para 72 municipios de Sonora

Si en Sonora no se logra renovar el convenio con la Secretaría de Hacienda Federal y la Comisión Federal de Electricidad para que el gobierno federal subsidio la tarifa doméstica 1 F en los 72 municipios de Sonora, durante el verano, en localidades como Nogales se disparará el costo de la energía eléctrica, indicó Ignacio Peinado Luna.





El Presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo explicó que, mientras en Hermosillo los primeros 600 kilowatt-hora consumidos se cobran a 57 centavos, en Nogales sin la tarifa 1 F, los primeros 150 a 300 kilowatt-hora generarían un costo de 2 pesos con 80 centavos en el recibo, debido a que dicho municipio quedaría con el rango 1 A que representa la tarifa más alta.





"Es un problema serio, por eso hablo de que realmente Sonora se debe revisar con una lupa y con mucho cuidado el sistema tarifario porque no es nada más verano, invierno también es muy crudo, en realidad todo el año porque son climas opuestos y las tarifas ya no responden a nuestras realidades".





En caso de que no sea posible que todos los 72 municipios entren a la tarifa 1 F, es decir, la más barata de la CFE, señaló que se podría valorar el subsidio a los municipios menos calurosos como Nogales, Agua Prieta, Cananea entre otros con tarifas de 1 C o 1 E, que si bien no es el rango más económico, si ayudaría a que los cobros del recibo no sean tan altos.





Anteriormente eran 39 municipios los que gozaban del subsidio del gobierno federal para aplicar tarifa doméstica 1 F y a partir de agosto de 2016, Claudia Pavlovich gobernadora del estado, logró un convenio con hacienda federal y CFE para que se incluyeran los 33 municipios restantes en este beneficio.





En tanto, para la total cobertura en el estado del subsidio a la tarifa eléctrica, se incrementó el apoyo de 270 millones a 330 millones de pesos.

LEA TAMBIEN "Hasta en mi casa me reclaman por los aumentos en la luz'': AMLO López Obrador pidió al titular de la CFE, Manuel Bartlett que revise lo que está pasando porque a cualquier parte del país que va le reclaman por el aumento en los recibos de luz

LEA TAMBIEN Va AMLO por revisión de contratos de empresas vinculadas a CFE El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que se dieron contratos leoninos para la construcción de estos 7 gasoductos, lo cual ha dañado a la CFE









kach