En Sonora el PAN debe señalar lo que estuvo mal: Cházaro

Cházaro opina que el partido no debe depender de una o unas personas, y pese al desgaste que causó que perdieran tanto la gubernatura como la alcaldía de Hermosillo

El Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora busca recuperar el peso político que alguna vez tuvo en la entidad y para ello su intención es hacerlo con caras nuevas, indicó el ex secretario técnico de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Bruno Cházaro, en entrevista con La Silla Rota.

El ahora asesor legislativo de la bancada del PAN en el Senado fue más allá y pidió que se valore lo que hicieron en el pasado los personajes de antaño, pero reiteró que es momento de dar oportunidad a las nuevas caras.

Cuestionado sobre el ex gobernador panista Guillermo Padrés, quien fue apresado en 2016 por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y liberado en febrero pasado, consideró que deberá ser la Comisión Anticorrupción del PAN la que determine si el ex mandatario estatal incurrió en actos de corrupción o no.

“El PAN debe seguir su propio camino, no nació desde el gobierno, debe seguir su camino, son las comisiones respectivas de partido, la Comisión de Orden y Anticorrupción las que deben tomar esas decisiones”.

La entidad fue gobernada entre 2009 y 2015 por Guillermo Padrés, quien a unos meses de dejar la gubernatura posteriormente fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su detención se convirtió en un escándalo nacional y en un golpe para Acción Nacional.

Uno de los principales retos de los que queremos al Partido @AccionNacional es regresarlo a sus orígenes, al municipio.



Agradezco a mis amigos de Santa Ana, Sonora por brindarme la confianza de ser su candidato a Consejero Estatal.

¡A darle! #VocaciónyVoluntad pic.twitter.com/RwkN2f2QDI — Bruno A. Cházaro L. (@BrunoAChazaro) July 13, 2019

Se trató de una administración marcada por el escándalo, por hechos como la protesta de la tribu Yaqui en 2014 por considerar que se quedaría sin agua para dársela al proyecto Acueducto Independencia. No fue el único escándalo hídrico.

En 2014 se reveló que Padrés contaba con una presa personal para regar su rancho, y que la construcción se realizó de manera irregular.

Siempre estaremos a favor de las investigaciones conducentes conforme a derecho y solo pedimos que no se use el aparato gubernamental, con intención de persecución política

Desde el punto de vista de Cházaro, sí hubo un desgaste en el ejercicio de gobierno, y no solo de Padrés, sino de otros gobiernos emanados del PAN, como el de la presidencia de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, cuyo gobierno se caracterizó por la guerra contra la delincuencia organizada.



“El tema de la estrategia de seguridad con Calderón afectó y desgastó al PAN”, reconoció.

Pero en su opinión el partido no debe depender de una o unas personas, y pese al desgaste que causó que perdieran tanto la gubernatura como la alcaldía de Hermosillo, que resultaba emblemática porque fue la primera que ganó el PAN y obtenida además en los tiempos de la aplanadora priísta, en 1967, ahora hay una historia por delante para las nuevas generaciones.

“En Sonora el PAN debe tomar caras nuevas, ver lo mejor del pasado y señalar lo que no estuvo bien”, concluyó.