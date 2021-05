"En SLP, el sistema de salud, colapsado; prohibido enfermarse": Octavio Pedroza

El sistema de salud en San Luis Potosí está colapsado, al grado que los potosinos tienen "prohibido enfermarse" en fines de semana, por falta de especialistas y materiales para atender hasta las enfermedades básicas, así lo acusó Octavio Pedroza, candidato a la gubernatura del estado por la coalición "Sí por San Luis Potosí".

Pedroza asegura que el sistema de salud potosino se vino abajo a partir de los recortes por la austeridad que ha impuesto el gobierno federal, y de la gestión de quien es hoy su contrincante, la exsecretaria del ramo en el estado, Mónica Rangel, expriista y candidata de Morena al gobierno estatal.

El panista habla también de la inseguridad, que, a su ver, es la mayor demanda de los potosinos, especialmente, por su incremento en los últimos años, ante la presencia del crimen organizado en la entidad, que es usada como una zona de trasiego de drogas.

Pedroza no titubea en afirmar que ganará las elecciones el próximo 6 de junio, y que iniciará un gobierno que marque la diferencia en cuatro ejes fundamentales: seguridad, salud, agricultura y economía, este último rubro potenciado por la inversión privada.

Asegura que su equipo de trabajo estará integrado por una paridad de género, pero no necesariamente se cumplirá con la equidad, ya que busca –dice– "contar con equipo preparado y con experiencia en la administración pública".

Octavio Pedroza es abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y por Conciencia Popular (PCP).

¿Cuáles son principales demandas de los habitantes de la entidad?, ¿los principales problemas que enfrentan?

Considero que el tema más sensible es el problema de la inseguridad, el combate a la violencia, a la delincuencia. La gente de San Luis Potosí vive con temor, con miedo. Han proliferado los delitos que afectan a la sociedad y la mejor manera de combatirlo es invirtiendo en dos grandes vertientes.

Por un lado, la modernización, la tecnología aplicada para la seguridad, impulsar la construcción de un C-4 y C-5 en la capital. Aumentar, de las mil 104 cámaras que hay en San Luis, a cuatro mil en todo el estado, que es el estándar internacional por el número de habitantes.

Vamos a tener una estrategia de atención de respuesta de entre cuatro y cinco minutos desde el punto donde se cometa el acto delictivo. Tiene que ver con la desarticulación de los grupos delincuenciales con inteligencia, tanto financiera, así como en las comunicaciones.

¿Cómo desarticular a los grupos criminales?

Queremos una mayor participación de la sociedad civil, tomando en cuenta lo implementado en el gobierno de Nuevo León, en donde se involucró a la sociedad para abordar integralmente todas las acciones de gobierno del estado en materia de seguridad.

También, a través de la reactivación de la economía. Hoy, lo que más lastima a los ciudadanos es la falta del empleo, el trabajo mal pagado. Muchos negocios han cerrado, han bajado su nivel de operación, no tienen la capacidad de llevar sustento a sus hogares.

Tenemos que promover, a través de las empresas pequeñas, la generación del empleo, emprender proyectos en los jóvenes. Ellos tienen salir al mercado laboral, no sólo buscando ser empleados, si no también empleadores y tener sus propias oportunidades.

Otro tema es invertir en una mejor infraestructura para el campo, suficiente para cumplir con la modernización y tecnificación de los cultivos, para no agotar la riqueza hidrológica de nuestro estado, particularmente en la Huasteca. El apoyo al campo es básico.

¿El tema de salud, es una prioridad?

Justamente, la tercera prioridad es el tema de la salud, porque está colapsado. Los centros de salud en todo San Luis Potosí son inoperantes, no hay médicos, no hay medicinas. Hoy, está prohibido enfermarse en fines de semanas, porque no hay capacidad de respuesta para especialidades.

Ya no hablamos de los básico, si no de temas que tienen que ver con enfermedades básicas. Esto es algo que se tiene que abordar de manera inmediata, a través de un sistema que tenga autonomía del gobierno federal, en cuanto a la compra de medicamentos, que cuente con el impulso del estado para tener estándares mínimos de servicios de medicina a toda a la población.

¿Cuál es su plazo para entregar resultados?

En un año tenemos que empezar a ver los cambios. No son soluciones de corto plazo, no tenemos una varita mágica que resuelva los problemas de un día para otro. Tiene que ver con la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para saber con los que vamos a contar a partir del 2022.

También, una visión de política recaudatoria en el estado. Le apuesto a una inversión privada para generar infraestructura, tengo la seguridad de que, con el uso más eficaz del gato en el gobierno, vamos a poder redireccionar y priorizar los recursos para poder subsanar el déficit que nos dejaron los recortes del gobierno federal.

¿Cómo estará integrado su gabinete?

Con las y los mejores. No puedo dar y no me atrevo a dar nombres. Me parece irresponsable de mi parte. Debo reconocer que sí tengo en mi mapa mental varias posiciones con nombre y apellido, pero por el momento no creo que sea adecuado. Lo más importante es definir los perfiles de las personas.

¿Las personas que elija, en caso de ser ganador, tendrán un perfil en específico?

Sí, deberán cumplir con la decencia, la experiencia y la capacidad, así como pasión por servir. Son las capacidades que yo buscare en mi equipo

¿Incluirá la equidad de género en su gabinete o será por experiencia?

La ley estatal obliga a la paridad de la composición de los gobiernos del estado, esto más allá de lo que dice la ley, tengo una convicción personal, no porque te lo obligue un marco legal. Estoy absolutamente convencido que las mujeres van a tener una participación preponderante en la administración del estado, cuando gane.

