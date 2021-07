En Sisal, Yucatán, piden intervención de AMLO; rechazan ser Pueblo Mágico

MÉRIDA.- En contra de la voluntad de sus habitantes, la comisaría de Sisal en Hunucmá recibió el nombramiento de Pueblo Mágico. Para defenderse, sus pobladores hicieron encuestas en diciembre y enero pasados para determinar las razones de su rechazo. Además, enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle su intervención.

La encuesta que realizaron es similar a las consultas indígenas que realizaron los municipios de Kinchil, Celestún y la comisaría de San Fernando para revocar los permisos de las granjas de cerdos. En el caso de Sisal lo hicieron sin acompañamiento de alguna organización civil o colectiva, y se llevó a cabo por iniciativa del pueblo.

"Cuando nos dijeron que éramos Pueblo Mágico ya no había nada que hacer. Las autoridades quedaron en volver, pero no lo hicieron. No dan la cara y también hemos intentado hablar con la secretaria de Turismo, Michell Fridman, sin éxito. Fueron los Legorreta y los empresarios quienes decidieron todo", acusó Pedro Galaz León, habitante de Sisal.

En las encuestas participaron los pobladores que se encontraban en casa, pues una gran parte se dedica a la pesca, por lo que debe salir a altamar; otros deben viajar a comunidades cercanas para trabajar.

Algunas de las razones por las que no quieren ser Pueblo Mágico es que los beneficios son para los empresarios y no para la comunidad. "No quiero que le pase como a Cancún y Playa del Carmen"... "Solo beneficiará a empresarios", se lee en las respuestas de la encuesta.

"Le están quitando a la gente de Sisal la estabilidad de los negocios locales, lo ideal es que todo el producto se consuma internamente. No sabemos cuál sería el beneficio, la gente que trabaja es de Hunucmá y de Sisal, los dueños que son de aquí generan un beneficio económico para la misma población y no podrán competir con grandes cadenas comerciales", advirtió Jeiser Puc Uc.

PROTESTAS Y POSIBLE REUNIÓN CON AMLO



Los primeros días de julio, la gente de Sisal protestó y exigió un diálogo con el gobernador Mauricio Vila. No hubo respuesta. A la par de sus reclamos enviaron una carta al gobierno federal para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos en pláticas con el gobierno federal, en agosto pudiéramos tener una audiencia con el presidente, conmigo iría la presidenta del comité social, Evangelina Mex Tamaño", reveló el comisario de Sisal, Miguel Antonio Ek Pech.

Otra de las inconformidades de los lugareños es que no existe infraestructura para recibir al turismo; por ejemplo, el agua potable se corta en la comisaría a las 5 de la tarde.

Tampoco las calles están en buen estado y falta alumbrado público. "Le pedimos a Michell Fridman que venga y que camine por las calles, que escuche a la gente", señaló el comisario.

QUIEREN SER INDEPENDIENTES

Los pobladores de Sisal quieren que se les regrese la denominación de Villa que tenían en 1834, antes de pertenecer a Hunucmá. Desean ser independientes para evitar que a las playas les aparezcan nuevos dueños.

Según relató Ek Pech, la zona oriente y poniente del puerto eran terrenos ejidales, de donde reubicaron a los dueños para hacer la carretera Hunucmá- Sisal, pero luego se concesionó a una empresa camaronera y ahora le salieron nuevos propietarios, en su mayoría extranjeros.

Los habitantes del Pueblo Mágico advirtieron que si no logran resolver esta situación por medio del diálogo, iniciarán una estrategia legal y promoverán un juicio de amparo para revocar el nombramiento.

esc