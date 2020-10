En Sinaloa buscan cerrar candidaturas a personajes violentos

Las personas que están ahí son las que están debidamente registradas. Hay una gran base de datos que se llama SIRENA (Sistema Electrónico de Registro Nacional de Afiliados de Morena), esa base de datos no es el padrón y el Tribunal Electoral ya declaró que esa gran base de datos no es confiable dado que no se ha depurado y por otra parte no se ha actualizado, por lo tanto ese padrón es inválido