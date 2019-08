En ruinas ciudad Industrial de Veracruz

Veracruz, Ver. Pese a la reunión sostenida el pasado mes de enero el entonces director de CANACINTRA, José Antonio Sardiña Aguirre, el presidente electo de la institución, Salvador Maldonado Achirica y Mario Arróniz Fernández, director General del Fideicomiso Fondo del Futuro del Estado, no se ha visto un cambio en la infraestructura de la ciudad industrial del Puerto de Veracruz.

Durante la mesa de dialogo, dichos representantes aceptaron la necesidad de conformar una mesa de dialogo donde participaran principalmente por los Industriales, Fondo del Futuro y Gobierno del Estado, con el propósito de trabajar en conjunto para el rescate de esta zona industrial, sin embargo, luego de siete meses, esto no ha sucedido.

Ciudad industrial

El parque industrial Bruno Pagliai está a cargo de Fondo del Futuro, un fideicomiso creado por la Secretaría de Economía y Desarrollo Económico Portuario para invertirse en el desarrollo de las empresas en el Estado.

Según datos recabados por La Silla Rota Veracruz, durante el año 2018, fueron justificados cinco millones 786 mil 700 pesos por concepto de renta de maquinaria para mantenimiento del área y recolección de basura de toda la zona de enero a diciembre, esto sin que se especifique en los contratos de renta, el nombre de la empresa beneficiada.

Contratos

En enero de 2018 se firmaron dos contratos con motivo de la recolección de basura común de las empresas instaladas en la ciudad industrial Bruno Pagliai, uno que duraría los primeros tres meses del año y otro que correría a partir de abril hasta diciembre 2018, el primero por 540 mil pesos y el segundo por un millón 831 mil 500 pesos.

En el mismo año, se supo que las calles del parque industrial se inundaron durante abril año debido al exceso de basura que taponeó los desazolves. Otro contrato fue firmado en agosto de 2018 relativo a renta de maquinaria y equipo para el mantenimiento de calles y avenidas de la ciudad industrial Bruno Pagliai con valor a tres millones 415 mil 200 pesos, autorizado por el licenciado Leopoldo Domínguez Zamudio, representante legal del fideicomiso fondo de futuro, sin embargo, no hay evidencia de que estas reparaciones se hayan llevado a cabo. En entrevista para La Silla Rota Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que la ciudad industrial debería estar administrada por la iniciativa privada, y sobre todo por un consejo constituido por sus usuarios, los principales interesados en que el área este en buenas condiciones. Aseveró que las calles de la ciudad industrial se encuentran en situación deplorable, además de que la inseguridad está afectando a las empresas industriales que tienen inversiones ahí. "Ojalá esto se logre en algún momento porque pensamos que es la única manera en que la situación de infraestructura en ciudad industrial pueda mejorar."

Fondo de Futuro

El Fondo del Futuro es un fideicomiso de administración e impulsor de la micro, pequeña y mediana empresa del gobierno del Estado de Veracruz y está a cargo del mantenimiento del parque industrial.

Al ser un ente de la administración pública paraestatal, y ser sujeto obligado, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es posible consultar en qué rubros es invertido el dinero que administra.

En el informe de compras directas del mes de octubre disponible para descarga en la página del Fondo de Futuro, proyecta la cantidad de 84 mil 559 pesos en gastos de gasolina y alimentos y mantenimiento de inmuebles en Xalapa, ninguno refiere a gastos generados en la Ciudad Industrial.

Desarrollo económico portuario

El director de Desarrollo Económico Portuario, Enrique Haaz Ulibarri se deslindó del mantenimiento del parque industrial debido a que no se encuentra municipalizado, aseguró que, aunque la situación del área es crítica, es necesario y urge la municipalización.

"La ciudad industrial, a pesar de que se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Veracruz, no se encuentra municipalizada y al no estarlo, el ayuntamiento no puede generar actividad como es el caso de los servicios de luz, recolección de basura, infraestructura, arreglar calles.

"Es muy alto el costo del presupuesto que se necesitaría, estamos hablando de cerca de 500 millones de pesos, prácticamente para todos los rubros, pavimentación, alumbrado público prácticamente en su totalidad, agua luz."

Haaz Ulibarri comentó que las líneas de luz son insuficientes y que es necesaria una inversión de Comisión Federal de Electricidad de aproximadamente 35 millones de pesos, "si una empresa quiere llegar a instalarse ahí, le es insuficiente la capacidad de luz para generar energía."

Concluyó explicando que nuevos inversionistas apostarían a la ciudad industrial de Veracruz solamente si se echan a andar acuerdos con las partes involucradas en este caso, usuarios del parque, Fondo de Futuro y Desarrollo Económico del municipio de Veracruz.