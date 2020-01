En riesgo, autonomía de la universidad de Nayarit; 21 casas de estudio lo rechazan

Diputados del Congreso local del Estado de Nayarit reformaron la Ley Orgánica de la universidad autónoma del estado, la cual va en contra de la autonomía de la casa de estudios.

El Congreso local inició el año reformando la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), con 20 votos a favor, tres abstenciones y 1 voto en contra de parte de los diputados.

Esta fue una propuesta por el gobernador Antonio Echevarría García, sin embargo, se espera que en un periodo de 180 días naturales se realicen foros y consultas a la comunidad universitaria con la finalidad de establecer modificaciones o adiciones.

Las nuevas reformas acordadas por el Congreso acuerdan sobreponer las actividades académicas por las administrativas y establecer el voto para elegir empresas que puedan financiar becas.

También menciona el declarar a la UAN como patrimonio inmaterial del estado e incluso, para la elección del rector, las reformas pretenden la creación de un Consejo de Elección, cuyos miembros serán, entre otros, algunos coordinadores de áreas, directores, docentes e incluso alumnos.

Los artículos reformados fueron el 5; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 24; 25 y el artículo 32, además se adicionó un segundo párrafo al artículo 1°; la fracción IX del diverso 7; los incisos d) y e) de la fracción I, del artículo 13; el inciso i) del numeral 2 del artículo 14; el artículo14 Bis; el artículo 15 Bis; los numerales 3 y 4 al artículo 31; el artículo 31 Bis; artículo 32 Bis; el Capítulo XII, con los artículos 43, 44, 45 y 46.

Aunque muchas voces han criticado que estas modificaciones a la Ley vulneraría la autonomía de la Universidad, , el presidente del Congreso Local, Leopoldo Domínguez sostuvo que esta reforma no violenta la autonomía universitaria y permite que la Universidad Autónoma de Nayarit pueda administrar ingresos propios a través de un esquema de redes empresariales.

"Se cuidó de no violentar en ningún momento la autonomía universitaria, el Congreso del Estado no se entromete en la parte académica, científica, investigadora, y la parte del trabajo. (...) se crea una Comisión de Elección para elegir al rector y en gran medida se establecen redes empresariales que permitirán a la universidad administrar muchos ingresos, que ahora van a dar a gentes que no tienen nada que ver y ahora la universidad será la única responsable y facultada para administrar los dividendos" afirmó.

Universidad rechazan reformas

Por los hechos ocurridos, al menos 21 universidades se unieron al rechazo y exigieron la autonomía de la Universidad.

A través de un comunicado, rectores de 21 universidades autónomas e instituciones de educación superior de México externaron respaldo a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y rechazo al procedimiento legislativo que reformó el sábado pasado, la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios local.

"Quienes firmamos este manifiesto Rectores de Universidades Públicas Autónomas de México queremos expresar nuestro total rechazo al procedimiento llevado a cabo por el Congreso del Estado de Nayarit el sábado 4 de enero pasado que reforma la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)", se leyó en el manifiesto público dirigido al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García y a las presidencias de los partidos políticos en el país.

"El contenido de la Ley aprobada por el Congreso del Estado constituye una flagrante violación a la autonomía de la UAN, ya que es contrario al espíritu y a la letra de lo que en referencia a la autonomía universitaria establece la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", denunciaron.

Los rectores calificaron de inaceptable y antidemocrático el procedimiento para realizar las modificaciones de dicha ley, por no haber convocado a la comunidad universitaria.

El manifiesto fue encabezado por el dr. Enrique Graue Wiechers de la Universidad Nacional Autónoma de México; el dr. Ricardo Villanueva Lomelí de la Universidad de Guadalajara; el mtro. Rogelio Guillermo Garza Rivera de la Universidad Autónoma de Nuevo León; el dr. Juan Eulogio Guerra Liera de la Universidad Autónoma de Sinaloa; entre otros.

Con información de Aristegui Noticias y El Heraldo