En redes sociales, paradero de menor con quemaduras no es desconocido

En seguimiento que se le da al Caso de la Niña Juanita, que se dio a conocer a partir de su exposición en redes sociales de colectivos feministas de talla nacional como "Brujas del Mar" o colectiva "Amicus" ha generado indignación social que ahora se sabe es infundada y tergiversada.

El DIF Guerrero ha agradecido y reconocido el interés de asociaciones civiles, colectivos, medios de comunicación y ciudadanía en general, sin embargo, se indicó que esta institución ha seguido puntualmente el caso de la menor, en un comunicado, el DIF Guerrero da una explicación más detalla sobre el caso.

La dependencia estatal explicó que mucha de la información no había sido expuesta para no entorpecer los peritajes psicológicos y no generar un impacto emocional negativo en la menor, ya que por su condición a lo largo de su infancia ha sufrido bullying, además de seguir un proceso apegado a derecho y a los protocolos y mecanismos legales que exigen la protección de identidad y datos, a fin de garantizar los derechos de las y los menores de edad, el DIF Guerrero ha pedido que se evite lucrar con la imagen de la menor.

Dando continuidad a los protocolos jurídicos y de la defensa de los derechos de las niñas y los niños guerrerenses, el pasado 16 de junio, personal de DIF Guerrero se trasladó al municipio de Petatlán, al domicilio donde se encontraba la adolescente Juanita bajo cuidados temporales de familiares de la menor, y con la supervisión de personal de este organismo asistencial.

Asimismo, funcionarios del DIF Guerrero, encabezados por el Procurador Regional de Protección de Derechos de niñas, Niños y Adolescentes, Luis Ángel Rentería Pantaleón, trasladaron a la menor a la Fiscalía Regional de Acapulco, para la presentación de la adolescente y valoración médica y psicológica, donde se entrevistó a los padres de la menor, quienes solicitaron la reintegración familiar, y al no existir índices de violencia, se formalizó la reintegración familiar, bajo la supervisión constante a la familia de Juanita.

En entrevista los funcionarios precisaron que las quemaduras que presenta Juanita fueron causadas por un accidente ocurrido en el año 2008 cuando la menor contaba con un año de edad, en el interior de su hogar cuando dormía en una hamaca, cerca de un altar con veladoras y siendo alcanzada por el fuego, consumiéndose rápidamente. En ese momento, sus padres se encontraban laborando en el campo y Juanita estaba con sus hermanos mayores. Es decir, la versión de que Juanita es una niña violentada ha resultado ser falsa.

Dicho acontecimiento se encuentra documentado y sustentado por los médicos que la atendieron y en su momento fue atendida y trasladada a una clínica especializada en la Ciudad de Texas, en los Estados Unidos, con apoyo de la fundación de la Sra. Susana Palazuelos, quien atendió el caso y apoyó a la familia en diversas ocasiones.

También, se investigó de manera exhaustiva para determinar si la menor fue "vendida por su padre" como se expuso en diversos perfiles de redes sociales, y algunas de las acciones derivan de los interrogatorios a familiares, vecinos, médicos de Juanita, y personas cercanas a la familia, quienes negaron rotundamente dicha versión. De igual forma el equipo de profesionales médicos de DIF Guerrero determinó que no existen indicios de violencia física y sexual en la menor.

Cabe destacar que después de corroborar con testimonios de autoridades locales, de vecinos de la comunidad Apalani, y respaldados por la valoración de médicos, psicólogos y asesores jurídicos, se determina que la denuncia por parte del usuario "Jesús Galeana", carece de fundamento y resulta ser un caso estafa mediática.

Hasta el momento no se cuenta con pruebas que el video en el que aparece la menor de edad haya sido grabado con autorización legal de los padres o tutores de Juanita, ya que al no ser mayor de edad no cuenta con personalidad jurídica para otorgar ninguna clase de consentimiento.

Hasta el momento, las diligencias del DIF Guerrero arrojan que el usuario "Jesús Galeana" incurrió en chantajes para lograr la grabación del video, bajo la promesa de otorgar prótesis a la menor y generando una situación que podría causar un impacto emocional y psicológico negativo en Juanita, por lo que el DIF Guerrero continuará con las investigaciones sobre las circunstancias en las que fue grabado el video producido por el usuario señalado y el objetivo de éste.

Este caso fue atendido de manera prioritaria y el DIF Guerrero continuará brindando apoyo médico y psicológico a Juanita, mismo que llevará un tratamiento transparente, realizando lo conducente para proteger la identidad de la adolescente, y evitar que se lucre con su imagen, así como también se presentará la denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de quienes resulten responsables por utilizar su imagen, y por aprovecharse del entorno social en que vive esta menor de edad.

MJP