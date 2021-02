En Puebla, la seguridad es un tema prioritario: Barbosa

Puebla, Puebla (La Silla Rota).- Los homicidios, el secuestro, el robo de combustible, a transporte y de vehículos o violación, disminuyeron en Puebla en lo que va del año, dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González.

Puedes leer: Puebla tendrá su propio semáforo covid

La entidad es de la que menos actos delictivos tiene y la incidencia delictiva se concentra en 7 municipios entre los que se encuentran la capital poblana, San Martín Texmelucan y Huachinango, agregó.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se siente “satisfecho por los logros obtenidos en el plano de la seguridad pública, y desde luego el combate a la corrupción aunque no ha cumplido un año” en el cargo.

En el Campo Militar 25-A ubicado en la ciudad de Puebla, afirmó que “hoy los liberales combatimos la corrupción y la pobreza, combatimos la desigualdad, la inseguridad pública, hoy somos los liberales los que actuamos así”.

Al acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, dijo que no identifica un cartel trabajando en la entidad, no hay crímenes cruentos en Puebla y de las 17 figuras delictivas, en 13 disminuyeron los delitos. Agregó que se ha desmantelado a 62 bandas criminales con la detención de más de mil delincuentes; en Puebla, señaló, se castiga el feminicidio y no hay impunidad.

Informe de Reconstrucción

El presidente López Obrador y el gobernador Barbosa Huerta encabezaron el Informe de la Reconstrucción en Puebla en el atrio del Convento de San Gabriel Arcángel en San Pedro Cholula.

Durante el Informe, el mandatario resaltó que el gobierno federal es el primero que concluye una restauración completa, tras los desastres ocasionados por un sismo.

Estamos perfectamente claros de sus valores y principios, somos leales a ellos, no tenga duda de que en Puebla no nos vamos a apartar de esta ruta

"Quiero decirle al gobernador que está en pie la propuesta de apoyar a las y los agricultores de Puebla que más lo necesitan, ellos son un ejemplo nacional", respondió el Presidente, al reiterar su apoyo a la entidad a través de distintos programas anunciados.

"Vamos a continuar apoyando a Puebla en todo lo que se necesite y vamos también a seguir atendiendo a los enfermos de la pandemia", destacó López Obrador durante el Informe en el Convento de San Gabriel Arcángel, en San Pedro Cholula.

En el Informe, López Obrador informó que en beneficio de las y los poblanos, 32 mil jóvenes reciben un salario mínimo como aprendices, 24 mil 167 estudiantes de nivel superior y 254 mil 445 de preparatoria reciben una beca.

Agregó que 312 mil 509 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria reciben becas del gobierno federal y 7 mil 423 escuelas están recibiendo de manera directa apoyo para obras de mantenimiento, además que están en proceso de creación 4 universidades públicas en el estado.

En la entidad poblana un total de 452 mil 590 adultos mayores y 47 mil 116 niños y niñas con discapacidad tienen garantizada una pensión

Además, 5,036 niñas y niños de estancias infantiles de Puebla reciben becas, se han apoyado a 146 mil productoras y productores del campo y con el programa Sembrando Vida se han beneficiado a 17 mil 200 sembradoras y sembradores de parcelas.

kach