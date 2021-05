En pleno debate, candidata del PES al gobierno de Tlaxcala declina por el PAN

TLAXCALA.- En su primera intervención durante el segundo debate obligatorio organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Liliana Becerril Rojas, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de la entidad, declinó a favor de Anabell Ávalos Zempoalteca, de la coalición "Unidos por Tlaxcala".

También lee Kenya: embarazada, fue pateada y "ahorcada" por hermano de candidata en Tlaxcala

La abanderada del PES explicó que la expresidenta municipal de Tlaxcala tiene la propuesta al alcance de las necesidades de la entidad, porque es "incluyente y solidaria".

"Juntas, en equipo, vamos por la grandeza de Tlaxcala", expresó la huamantleca, a pesar de que en ruedas de prensa de días pasados había argumentado textual: "no declino, ni me bajo, ni me rajo".

Anteponiendo lo personal, pero sin traicionar sus principios ni a quienes han confiado en ella, anunció la decisión de tomar una vía adyacente, no contraria pero sí paralela con el compromiso formal, serio e inteligente de apropiarse de la propuesta ciudadana.

Momento en el que Liliana Becerril Rojas declina a favor de Anabell Avaloz Zempoalteca ?? pic.twitter.com/A10QliChjA — Jorge Ivanhoe Garcia (@jorgeivan995) May 17, 2021

En respuesta, el dirigente del PES, Hugo Eric Flores, aseguró que a Liliana Becerril Rojas le espera "el basurero de la historia".

En su cuenta de Twitter, Hugo Eric Flores escribió: "que desfachatez la de #LilianaBecerril ex candidata del PES a la gubernatura de Tlaxcala. Todavía antier en un evento con candidatos del #PESTlaxcala claramente acordamos que NADIE del PES DECLINA por nadie. Aquell@s que lo hagan, les espera el basurero de la historia!".

Que desfachatez la de #LilianaBecerril ex candidata del PES a la Gubernatura de Tlaxcala. Todavía antier en un evento con candidatos del #PESTlaxcala claramente acordamos que NADIE del PES DECLINA por nadie. Aquell@s que lo hagan, les espera el basurero de la historia!! — Hugo Eric Flores Cervantes (@hugoericflores) May 17, 2021

rst