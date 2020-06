En plena pandemia, seguidores de Durazo arrancan en Sonora

"Cada vez falta menos para que se instale la 4T en Sonora", dice un video difundido en redes sociales como parte de la precampaña política "¡YoConAlfonsoDurazo!" que buscar resucitar mediáticamente al secretario federal como próximo candidato de Morena al gobierno de ese estado.

Se le ve sonriente, triunfador, siempre al lado del presidente López Obrador; o solo entre abrazos, mítines y como orador público. El video no incluye ninguna fotografía de sus 18 meses como funcionario y responsable de la seguridad pública nacional, en las que difícilmente sonríe. El video de duración de 51 segundos finaliza con la frase "4T Sonora... Aquí cabemos todos", en alusión al inminente relevo electoral de la gobernadora priista Claudia Pavlovich con las elecciones de 2021.

Este es el relanzamiento de la campaña que desde 2018 inició Durazo cuando aún era aspirante a senador, y en la que ya mostraba sus intenciones de ser gobernador del norte del país: mismas fotos, mismas poses, mismas sonrisas: todas de hace dos años. Incluso, misma página de la red social Facebook. Así lo confirma un post donde el actual secretario de Seguridad Ciudadana recibe felicitaciones, con igual logotipo de precampaña del video, por su cumpleaños.

"Nuestra organización tiene por objeto promover y difundir las actividades, las acciones de nuestro Líder el Dr. Alfonso Durazo Montaño para trabajar en equipo y construir el Sonora que todos necesitamos", señala la página con poco más de cuatro mil seguidores. Es así como Durazo, el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio, reactiva su precampaña proselitista igual que la gran mayoría de los políticos de otros partidos: sin renunciar al cargo actual cuando el propio funcionario ha reconocido -igual que el presidente- que, en términos de seguridad, falta todavía dar los resultados deseados.

Es esta la razón por la que en diciembre se rumoró su salida de esta dependencia para ceder su lugar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard (a quien coloquialmente se le llama ya bombero de la 4T); y cuyo cargo sería ocupado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, varios de estos cambios y enroques en el gabinete federal quedaron en pausa ante la inminente emergencia sanitaria por el coronavirus.

Durazo y su cuestionada estrategia de inteligencia en seguridad

Alfonso Durazo ha sido un personaje ampliamente cuestionado durante sus varias comparecencias en la Cámara de Diputados y Senadores (de la cual formó parte durante tres meses en 2018), por no ver cambios en la numeraria y estadísticas que indiquen que la inseguridad está bajo control; o al menos, en camino de estarlo.

Aunado a eso la carta fuerte de la actual administración, la Guardia Nacional, no ha mostrado avances concretos por lo que fue necesario recular hace un mes (11 de mayo) para depender nuevamente del apoyo operativo del Ejército y la Marina en labores de seguridad. Incluso, hay rumores de que en estas dos últimas no se le toma muy enserio que digamos pese a la importancia de su cargo, al calificarlo de "ocurrente".

"No podemos hablar de un fracaso cuando a un año de distancia la Guardia Nacional ha sido creada en términos constitucionales, reglamentarios, presupuestales, organizacionales, administrativos y operativos", declaró el secretario en entrevista con La Jornada el 13 de mayo, además de negar que de la seguridad se esté militarizando de nueva cuenta.

La masacre ocurrida en Bavispe, Sonora (caso Lebaron) y el "Culiacanzo" lo pusieron en la cuerda floja en términos políticos y mediáticos, mismos que enfrentó argumentando que la Guardia Nacional y Ejército estaban rebasados en comparación con el tipo de armas que utiliza el narcotráfico que son de tipo militar en Estados Unidos.

Lenguas Viperinas de La Silla Rota informó el 20 de octubre que, pese a que Durazo presentó su renuncia al presidente, esta no le fue aceptada. No obstante, el portal Emmequis publicó hace unos días que medio año después, fue ahora el propio presidente quien -indirectamente-, pidió su renuncia en abril en caso de no dar resultados en tres meses, plazo que concluye en julio. Y se precisa que, una salida digna al sonorense para esas fechas, sería justamente la candidatura al gobierno de su estado.

Su última declaración polémica fue en la conferencia mañanera del 2 de junio, en Palacio Nacional.

"Así es que, ante la eventualidad de alguna consecuencia del regreso a la nueva normalidad en el ámbito de la seguridad pública, será atendida oportunamente por esta mesa de coordinación. Estamos pendientes, no queremos dramatizar. Hay voces que señalan riesgos, en este momento no hay nada que esté fuera del ámbito del control y de la atención de esta mesa de trabajo", declaró.

Las encuestas

Los primeros sondeos realizados en(abril, C&E Campaigns & Elections México, junto con Varela y Asociados) lo dan por hecho como el candidato de(en alianza con el partido Verde y del Trabajo) con el 32 por ciento de intención electoral; contra el 31 por ciento de su rival más cercano el priista Ernesto "Borrego" Gándara (con alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). Empate técnico, digamos, por ahora.