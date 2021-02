En plena pandemia, Jaime Bonilla apuesta en casinos de California

En medio de la restricción de cruces fronterizos de Tijuana a San Diego para evitar los contagios por coronavirus, el gobernador de Baja California Jaime Bonilla estuvo jugando en un casino de California a más de una hora de viaje desde la frontera.

El morenista fue captado en video sentado ante una máquina tragamonedas y recibiendo un premio en efectivo, en lo que él mismo confirmó durante su transmisión diaria vía Facebook, fue hace un par de semanas en el que ganó poco más de 2 mil dólares y su esposa otro tanto.

#Entérate El gobernador de Baja California, @Jaime_BonillaV, fue captado apostando en un casino de California en plena pandemia, y pese a que los cruces en la garita internacional están restringidos para actividades esenciales. pic.twitter.com/PsSyvmr8GF — La Silla Rota (@lasillarota) July 25, 2020

Agregó que celebraba con ella el cumpleaños de ambos y un aniversario de bodas que habían postergado en estos meses de pandemia.

“MI esposa cumple años el 31 de marzo. Casualmente cuando se cierra la cortina de las actividades esenciales y no esenciales”, dijo sonriendo junto al secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, quien no hizo comentarios.

Este agosto se cumplen cinco meses que los cruces en la garita internacional están restringidos a temas esenciales como salud y servicios de emergencia, con el objetivo de contener la propagación del coronavirus.

“La careta que te tienes que poner por protocolo, la traía. Y no crean que no molesta. Molesta pero son los protocolos y hay que respetarlos”, dijo también el mandatario.

Según datos del gobierno de California, hasta julio, ese estado tiene casi siete millones de pruebas que han confirmado más de 435 mil casos, y acumulan arriba de 8 mil muertes.

En cambio Baja California reporta poco más de 21 mil pruebas, cerca de 13 mil casos confirmados y 2 mil 505 defunciones.

Informamos el avance de casos estudiados por Covid-19 en cada ciudad de Baja California, donde se registraron 121 casos nuevos de un día para otro y un acumulativo de 12 mil 649 confirmados.#QuédateEnCasa #EnBCNosCuidamosTodos #BCGeneraSalud #COVID19 pic.twitter.com/acBVO2EnSt — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) July 24, 2020

Y mientras California anunció que cerrará nuevamente algunos de los establecimientos comerciales por un agravamiento de la pandemia, en Baja California el gobernador anunció que este lunes analizarán la posibilidad de abrir bares.

El video con el gobernador en el casino fue difundido a varios medios de comunicación desde el viernes por la noche, y Bonilla Valdés habló de él leyendo algunas preguntas seleccionadas por el equipo que lo ayuda con su transmisión diaria.

“Creo que criticar la vida privada del gobernador no compete (…) es su tiempo libre”, leyó por ejemplo el ejecutivo en otro de los mensajes.

“Yo prefiero las maquinitas”, respondió en cambio en tono amigable a uno más el mandatario que desde la Fiscalía General Estatal (FGE), mantiene una campaña contra las máquinas tragamonedas ilegales en las colonias populares, por considerarlas una de las fuentes de la violencia que azota al estado.

Y como es habitual, el gobernador usó la plataforma digital para lanzar mensajes a sus rivales políticos, como el priísta, casinero y ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, que cada sexenio es considerado un posible candidato a gobernador.

“Tengo visa como cruzar. Hay unos que no tienen, como el caso de Hank. Por eso puso su casino él. Porque como no puede cruzar”, mencionó Bonilla Valdés.

Posterior al informe virtual, el ex candidato a gobernador por el PRD, Jaime Martínez Veloz, envió un mensaje en sus redes sociales y pidió nuevamente al ejecutivo que aclarara su ciudadanía.

Esto porque la restricción de viajes esenciales solo contempla a los mexicanos, mientras los lineamientos para el paso de norteamericanos y residentes a través de la frontera se mantienen de manera habitual.

“Aquí el tema el tema no solo es si tiene derecho o no, sino que él tiene una responsabilidad en BC donde está pegando muy duro la pandemia y el desempleo”, expresó el ex candidato perredista.

Previamente, el gobernador Jaime Bonilla había justificado su viaje como “una distracción para los dos”, en referencia a su matrimonio.





