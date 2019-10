En paro, 25 universidades del país; AMLO: no aceptaré "chantajes"

Al menos 25 universidades y 45 sindicatos universitarios iniciaron este día una protesta por falta de presupuesto y en demanda de más recursos para rescatar a nueve universidades que se quedaron sin recursos para pagar los salarios de sus trabajadores.



Las universidades que se encuentran en crisis son las autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas, y se suman en apoyo las de Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo y Puebla, entre otras.

Cerca de tres mil académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizaron un paro general de actividades, que afecta a más de 40 mil estudiantes de nivel medio superior, superior, así como maestrías y posgrados de la institución.

En la Universidad Autónoma de Nayarit, trabajadores administrativos y docentes exigen el respaldo financiero del gobierno federal y el respeto a la educación pública. Piden recursos extraordinarios para cumplir los compromisos financieros del 2019, como pago de nómina de trabajadores que asciende a 550 millones de pesos.

La Universidad Veracruzana se unió al paro y suspendieron actividades afectando a 63 mil estudiantes de las cinco regiones con la que cuenta la universidad.

En Oaxaca, 25 mil alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se quedaron sin clases, luego de que trabajadores, sindicalizados y funcionarios universitarios iniciaron un paro de 12 horas para exigir al gobierno federal más recursos.

El rector Eduardo Bautista afirmó que la institución se encuentra en quiebra, ya no cuenta con recursos para ampliar su matrícula, pagar a su personal y ejercer sus proyectos y programas de investigación.

Desde anoche, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron colocadas mantas y lonas afuera de las puertas del campus para exigir más recursos.

El líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Situaem), Carlos Sotelo, dijo que se sumaron al paro en apoyo a las universidades en crisis, como es el caso de la propia institución.

AMLO RECHAZA CHANTAJE

Esta mañana en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las universidades que convocaron a paro nacional que no cederá a "chantajes" aunque "se pare todo el país", y dejó claro que no se les aumentará el presupuesto para 2020, porque no se puede dar dinero a diestra y siniestra.

El paro fue convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) en demanda de mayor presupuesto para las casas de estudios.

Con información de Milenio y Excélsior

kach