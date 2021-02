En orfandad, cinco niños a quienes la violencia les arrebató a sus padres

Guerrero.- Desde hace un año y cinco meses, Félix, Gisela, David, Daniela y Brígida Adriana viven con su abuela Adulfa en Tlanicuilulco, un pueblo de Quechultenango, ubicado la zona Centro de Guerrero. Se mudaron ahí en noviembre de 2017. Los cinco niños llegaron a casa de su abuela con el cadáver de su mamá Brígida, fue asesinada a balazos a los 36 años, después de salir de su trabajo en Acapulco.

Era la noche del sábado 4 de noviembre de 2017. Brígida había terminado de hacer las tortillas de maíz en uno de los comedores que están sobre la calle que baja del mercado del Campesino de Acapulco, y junto a su pareja sentimental, con quien llevaba apenas unos meses de relación, esperaba transporte. Hubo una balacera que Adulfa no sabe exactamente dónde y por qué comenzó, pero los alcanzó a ambos.

Él murió casi inmediatamente y ella cuando llegaban al hospital a donde la llevó su hermano taxista, quien se enteró del accidente por uno de sus compañeros.

“Apenas iban a llegar al Hospital General de Acapulco y luego le dijo ella (a su hermano): ay, manito, yo no voy a aguantar, mi cuerpo ya se está adormeciendo. Sí manita, vas a aguantar, hazlo por tus hijos, tus hijos te están esperando, y ella le dijo no, yo siento que no, mi cuerpo se está debilitando. Ahí le encargo a mis hijos”, dice Adulfa que fue lo que hablaron sus dos hijos de camino al hospital.

Brígida murió porque las balas le perforaron el tórax, de acuerdo con la información que su madre leyó en los documentos de defunción.

En total son seis hijos los que le dejó, pero cinco son menores de edad. Erika de más de 20 años tiene una vida aparte: se quedó a vivir en Acapulco con su pareja y un bebé de ambos.

Tres años antes de la muerte de su madre, los seis ya eran huérfanos de padre, un taxista que murió por las secuelas de una golpiza que le dieron unos delincuentes que lo asaltaron en una zona popular del puerto. Le quitaron el taxi que manejaba, el dinero que había sacado en el día y hasta los zapatos.

Después del asalto otro taxista lo vio caminar por la calle, como si deambulara, y lo auxilió. Según Adulfa, lo trataron médicamente pero nunca se recuperó y murió tiempo después por los coágulos que le quedaron en el cuerpo.

Los hijos que deja Brígida

Con la muerte de su padre los hijos de Brígida tuvieron los primeros ajustes, uno de ellos fue que Erika dejó de estudiar la preparatoria.

Félix es el segundo de los seis hijos o el primero de los cinco menores de edad; el 18 mayo cumplirá 17 años. Gisela cumplió los 16 años el 18 de abril. Tienen una diferencia de edad de casi un año, pero ambos estudian el primer grado en el Colegio de Bachilleres (Cobach) del pueblo. Los cambios en su vida, ahora por la muerte de su madre, propiciaron que se emparejaran en la escuela.

Su abuela está en un conflicto porque durante las vacaciones estos dos nietos le dijeron que la maestra les avisó que en la escuela reanudarían las clases de Educación Física durante esta semana. El aviso significa que tendrá que comprarles uniformes deportivos y tenis. “Nomás le estoy pensando que dinero no tengo”, comenta.

Adulfa es una mujer de 53 años, pero ella misma ha valorado que se ve mucho mayor. Cree que es por el asma que padece y ahora las preocupaciones que se sumaron con la responsabilidad de criar a sus nietos.

Antes se mantenía vendiendo tamales, pero ahora subsiste del dinero que le dan otros dos sus hijos, el cual comparte con todos en casa. También comen del maíz que siembran.

Vive en condiciones precarias. No ha podido comprar un cilindro de gas para cocinar en estufa, porque sería invertir unos 500 pesos. Utiliza hornillas con leña, lo que complica su asma.

Los médicos que le atiende su padecimiento le pidieron hacerse un estudio para monitorear su enfermedad, pero el dinero ya no le alcanzó para los medicamentos. “Es una desesperación de que el dinero me hace falta”, menciona.

David, en julio cumple los 15 años. Por esas fechas también se graduará de la secundaria. El día que la asesinaron, su madre tenía pensado comprarle unos tenis y una mochila.

Durante la semana previa a su crimen reunió 500 pesos y ese día los llevaba en el monedero, según le contó él mismo a su abuela. Los planes de Brígida eran salir del trabajo y pasar a una tienda de autoservicios que le quedaba de paso a casa y comprarlos.

“Se perdió el monedero con su credencial, su teléfono. Nunca supimos de su teléfono. Su bolsita con todo; ya no entregaron nada”, dice Adulfa al no tener claro por qué mataron a su hija.

Daniela, la hija de Brígida que ahora tiene 12 años, también egresará de la primaria para el fin de este ciclo escolar.

La menor de todos los hijos lleva el nombre de su madre, Brígida Adriana. A ella no la conoció su padre y cuando murió su madre apenas cumpliría los tres años. Su abuela dice que ella es quien más reciente la ausencia de Brígida, pero de alguna manera está consciente de su muerte. “Caminamos por el panteón cuando me la llevo a mandados y luego dice: abuelita, verdad que allá está mi mamá, allá está dormida. (…) Ella sabe que tiene su mamá”, comenta.

Vivir entre ausencias

En Acapulco, la inseguridad es tan artera que puede dejar huérfanos a cinco niños de padre y madre en dos momentos distintos, pero con características similares. Los padres de Félix, Gisela, David, Daniela y Brígida Adriana murieron en dos hechos que se pierden en las cifras sin rostro de la criminalidad del puerto considerado como una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, donde las autoridades no han dado una explicación profunda de las razones de esta condición.

Ahora Adulfa tiene que librar casi sola que el destino de los cinco tenga mejor rumbo. Cree que deben seguir estudiando y se esfuerza para conseguirlo: desde temprano ella se organiza para prepararles el almuerzo y llevárselos en los horarios de receso a la escuela, porque no puede darles dinero para que ahí coman. “Que diga voy a comer comida sabrosa, yo quisiera, pero aunque sea frijoles, huevito, sopa…”, comenta sobre el menú que puede darles.

Con este nuevo reinicio de clases sus preocupaciones aumentaron, por unas cooperaciones que les pidieron a Félix y Gisela en la escuela para materiales, además de los uniformes deportivos. “Hasta me duele la cabeza”, dice el domingo 28 de abril por la noche, unas horas antes del reinicio de clases, con un tono de preocupación.

Pero, antes había reflexionado lo que también ella espera de sus nietos: “a ellos lo que les interesa es seguir estudiando. Me cuenta el grande, (o sea Félix), ojalá me pudiera seguir estudiando, salir de Bachilleres y ver qué podemos estudiar y trabajar”. Adulfa tiene el fiel propósito de que al menos hasta ella viva, la comida no les faltará a ninguno de los cinco.

Quizá no sobre decir que Tlanicuilulco para nada es una isla en el pantano en que se convirtieron ciertas zonas de Guerrero. El pueblo está ubicado en una conexión de Quechultenango con Chilapa, ambos municipios son violentos y con caminos casi intransitables como este. Pero al menos ahí, los hijos de Brígida tienen con quién vivir.

