En Oaxaca fue enterrado uno de los últimos bastiones del viejo régimen: Jara

OAXACA.- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arrebató en Oaxaca la gubernatura al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y PUP), Salomón Jara Cruz se constituyó en el virtual gobernador. "Hoy enterramos a uno de los últimos bastiones del viejo régimen autoritario e iniciamos la construcción de un nuevo futuro", dijo al proclamarse ganador.

Con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a las 22:00 horas, con el 56.66 por ciento de las actas capturadas, Salomón Jara llevaba la delantera con un 60.39 por ciento de la votación contra un 24.33 por ciento de Alejandro Avilés Álvarez de la candidatura común PRI-PRD.

Hasta ese momento la participación ciudadana era de apenas el 37.49 por ciento. En número de votos el candidato morenista había recibido 402 mil 622.

Puesto en marcha el PREP a partir de las 20:00 horas, el candidato de Morena salió a conferencia de prensa, para declararse de manera abierta y contundente ganador de las votaciones.

Con esta victoria expuso, "fue enterrado uno de los últimos bastiones del viejo régimen autoritario", pues representa la pérdida del PRI en la gubernatura estatal, actualmente encabezada por Alejandro Murat Hinojosa, quien a su vez había recuperado la entidad para el PRI después del gobierno de Gabino Cué Monteagudo que culminó en 2016.

Tras calificar como ejemplar la jornada de este 5 de junio, afirmó que la asistencia de la ciudadanía a las urnas representó una insurrección pacífica y democrática.

Destacó que la victoria fue histórica y contundente ya que, de acuerdo con las encuestas de salida y las actas contabilizadas en el PREP, obtuvo una victoria que calificó como irreversible. "Hoy comienza la construcción de una nueva etapa para dejar atrás un pasado de fraude", apuntó.

Acompañado por su equipo de campaña y familia, Jara Cruz se comprometió a no abandonar los municipios y recorrerlos las veces que sean necesarias. "Será un gobierno de territorio no de escritorio", asentó.

Por otro lado, también ofreció que habrá relación de respeto con los distintos poderes y actores políticos. "No nos basaremos ni en el contubernio ni en la cooptación", asentó.

Al afirmar que serán respetuosos de la pluralidad asentó que se acabaron los tiempos de la corrupción, moches y privilegios, "mi único compromiso es y será con el pueblo".

Les digo a las y los oaxaqueños que nos ganamos el derecho a construir nuestro futuro con los principios que inspiran a la cuarta transformación

Cabe destacar que será las 10.30 de la noche cuando el PRI salga a conferencia de prensa a fijar postura sobre los resultados de la contienda.

QUEMA DE URNAS ENMARCÓ EL ARRANQUE DE ELECCIONES EN OAXACA

La jornada electoral inició con quema de paquetería electoral en algunas localidades afectadas por el huracán Agatha. No obstante, las incidencias ocurridas en la Agencia de Barra de Copalita, Mazunte, San Miguel del Puerto, centro de Tonameca, Estación Sarabia y El Encinal Colorado en San Juan Guichicovi, así como en Pluma Hidalgo, no empañaron la elección. En estos puntos no se lograron colocar 22 casillas.

Ahí pobladores reprocharon que, a casi una semana de las afectaciones por el huracán, que ocasionó daño en viviendas y tramos carreteros, las personas damnificadas no habían sido atendidas por las instancias de gobierno.

Así por ejemplo en Santa María Tonameca un grupo de personas le arrebató los paquetes electorales a funcionarios de la casilla 1919B, C1 y C2, para posteriormente quemarlos en el centro de la comunidad.

En San Juan Guichicovi, se registraron golpes e incluso detonación por arma de fuego, sin que se reportaran personas heridas.

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) había proyectado instalar 5 mil 740 casillas en todo el estado, sin embargo, 24 horas antes de las votaciones del 5 de junio se dieron de baja 81 casillas por conflictos y daños por el huracán.

