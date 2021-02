En Nayarit entregan un cuerpo de mujer, a familia que perdió a su papá

TEPIC.- En el hospital Aquiles Calles Ramírez del ISSSTE, en Tepic, aparentemente hubo una confusión en la entrega de los restos de un hombre de 75 años que falleció en el municipio de Jala; sus familiares recibieron el cadáver de una mujer, por lo que denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit para que les devuelvan a don Rito Espinosa Contreras.

Carlos Espinosa Zúñiga, explicó que este jueves falleció su padre y que la empresa funeraria detectó el intercambio de cadáveres a partir del peso de los restos.

"El día de hoy falleció y nos entregan el cuerpo de una mujer; y es cuando en la funeraria se dan cuenta que no es el peso de un hombre si no de una mujer; regresamos a trabajo social para informar que el cuerpo que estamos recibiendo no es el de mi papá y ellos realmente se asustan al saber esa noticia ", dijo el familiar.

Añade que llamó a la Fiscalía y al 911 para que acudieran a ayudarlos.



La familia exige es que les entreguen en el menor tiempo posible los restos de don Rito, aunque existen versiones que ya habrían sido sepultados en Chilapa, municipio de Rosamorada.

Explicó que llevaron a su padre a Tepic para que le practicarán exámenes y tuvieran un diagnóstico sobre sus malestares, pero no se realizaron y solicitaron permiso para que un particular ingresará a practicarle una prueba rápida de detección de Covid-19, que resultó positiva.

"En el seguro (IMSS) de Ixtlán no los mandaron para acá que para que le sacaran una radiografía del cerebro y nunca se la sacaron pero al estar aquí (dijeron) que le dio una embolia pero también nunca lo trataron, nunca le dieron medicamentos, sólo el oxígeno, el suero, pero medicamentos; no nosotros en particular traemos el medicamento para que se lo pusieran y nadie quería entrar ahí a los cuartos que porque había [personas] con Covid y a nosotros a ningún momento nos entregaron un documento donde constataba que él tenía esa enfermedad; nosotros lo trajimos por una enfermedad y resulta que nos dicen que es otra, en lo particular trajimos una prueba rápida de Covid y resultó positiva", reseñó.

Oficiales de la Fiscalía General del Estado de Nayarit acudieron al hospital para iniciar las investigaciones, de las cuales revisarán los videos de las cámaras del sitio.

Podría solicitarse la exhumación del cadáver para llevar a cabo las confrontas correspondientes y determinar la identidad y origen de la persona.