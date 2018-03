MUJERES

En Morelos la prioridad son las mujeres: Graco Ramírez

El gobernador de Morelos entregó el Centro de Justicia para las Mujeres de la zona Oriente y anunció construcción de la Ciudad Salud

JUAN RAMÍREZ 24/03/2018 09:00 a.m.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres de la zona Oriente, cuya inversión fue de 19.4 millones de pesos.

En el evento, el funcionario aseguró que las mujeres no están solas pues en Morelos son prioridad.

"Cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y tienen prioridad en atención"

Ramírez anunció ademas la construcción de Ciudad Salud Mujer, la cual dará atención médica integral a las morelenses con una inversión de 132 millones de pesos, así como la apertura de Centro de Capacitación para el Trabajo del ICATMOR exclusivo para las mujeres.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Morelos, Elena Cepeda, Graco Ramírez indicó que ante la situación de violencia que viven las mujeres, su gobierno decidió declarar la Alerta de Género y asumió el compromiso de proteger los derechos de ellas.



"Algunos políticos no quieren que eso ocurra, no quieren que haya Alerta de Género porque creen que es contraria a su prestigio, pero lo que no se acepta, no se hace público, no se reconoce, no se nombra no sé asume", explicó.

Sostuvo que en una sociedad de derechos, como la de Morelos, es inaceptable la violencia en contra de las mujeres. “Hay, que cambiar el patrón cultural de los hombres y no permitir que se reproduzcan ese tipo de conductas”, agregó.

Informó que la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cuernavaca y Yautepec) y los programas sociales, como la Beca Salario y las Empresas de la Mujer Morelense forman parte de esas acciones de respeto a los derechos y empoderamiento de las mujeres.

El Centro de Justicia para las Mujeres de la zona Oriente cuenta con servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico, Ministerio Público, Policía de Investigación Criminal, atención médica, área de lactancia, ludoteca, albergue transitorio, que proveerá de techo y alimentación a las mujeres y sus hijos.

Además, habrá una representación de las secretarias de Gobierno, Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Salud; e instituciones del sector privado que coadyuvan a la protección de las mujeres y combate la violencia en su contra.

El Centro de Justicia para las Mujeres contará con una Sala del Tribunal Superior de Justicia con lo que la cadena de atención a las mujeres víctimas de la violencia estará completa.

Hoy, refirió, Morelos cuenta con servicios periciales y de investigación radicalmente diferentes a los que existían antes, que representaban una tortura y la revictimización de quienes había sufrido algún delito.

Agregó que desde las escuelas primarias y a través del Sistema DIF Morelos se fomenta una cultura de respeto a las mujeres y sus derechos. Hay obras de teatro y un sistema de atención diferente. Y una señal del valor de las mujeres e igualdad es que el 50 por ciento del gabinete lo conforman mujeres.

En tanto, Teresa López Hernández, directora general adjunta del Centro Nacional de Prevención del Delito, reconoció el compromiso que el Gobierno del estado tiene con las mujeres.

Indicó que en el mundo una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual en su vida; en Morelos el 44.1 ha sufrido violencia de su pareja.

Por ello, "es indispensable brindar a las mujeres no sólo un marco legal, que promueva su acceso a una vida libre de violencia, sino los servicios de atención necesarios para que ellas mismas tomen decisiones sobre su vida y eviten la reincidencia de los actos de violencia que las vulneran a ellas y sus familias".

Llamó a fortalecer el mensaje de rechazo de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y seguir impulsando su empoderamiento.

Al evento asistieron Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado; Agustín Alonso Gutiérrez, alcalde de Yautepec; las secretarias de Salud, Educación, Desarrollo Social y Obras Públicas.

