En menos de una semana, Morena se fracciona en Congreso de Oaxaca

OAXACA, Oaxaca. - En menos de una semana que inició funciones la LXIV legislatura del estado, la cual por primera vez en la historia es dominada por diputados de izquierda, los apetitos personales y ambiciones de grupos de Movimiento de Regeneración Nacional quedaron al descubierto.

Lejos del discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dirigido hacia la cuarta transformación del país, de no robar, no mentir y no ambicionar, los legisladores oaxaqueños hacen lo contrario.

Apenas, la semana pasada protagonizaron un pleito durante el desarrollo de la sesión ordinaria cuando estaba por instalarse la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de dirección del poder legislativo.

De los 24 diputados morenistas, un grupo de 8, entre los que destacan Hilda Toledo Luis, Othón Cuevas, Ángel Domínguez, Luis Alfonso Silva Romo, Griselda Sosa, entre otros, buscaron tomar la tribuna por inconformidad con el nombramiento de su coordinadora parlamentaria, Laura Estrada como presidenta de la JUCOPO.

Entre rechiflas, los diputados pidieron un receso que no se les concedió y en consecuencia realizaron el nombramiento de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, constituido por cada uno de los coordinadores de las fracciones de partidos.

Ahí quedó divida la fracción de Morena entre quienes respaldan a la presidenta de la JUCOPO y los que no, presuntamente, los primeros afines al senador Salomón Jara y los segundos a la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky.

Los diputados Eliza Zepeda Lagunas, Mauro Cruz Sánchez, Migdalia Espinosa Manuel, Magaly López Domínguez, Horacio Sosa Villavicencio, Gloria Sánchez López, Juana Aguilar Espinosa, Timoteo Vásquez, Elena Cuevas Hernández, Freddy Delfín Avendaño, Rocío Machuca Rojas, Emilio Joaquín García, Karina Espino Carmona y Alejandro López Bravo, aseguran que la designación fue democrática y apegada a la legalidad.

Rechazaron que utilicen prácticas de imposición y dañar los principios de su partido.

Además, demandaron al grupo de 10 legisladores a que, si tienen pruebas de faltas graves cometidas por alguno de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que se investiguen, y en su caso, se sancione, ante las instancias correspondientes del partido.

PRI: "Morena voraz"

Tras aplicar la aplanadora para la designación del presidente de la Mesa Directiva y de la JUCOPO, el Partido Revolucionario Institucional calificó de voraces a los y las legisladoras de Morena.

Alejandro Avilés Álvarez, coordinador de la fracción del PRI, sostuvo que van a impugnar la designación del diputado petista César Morales Niño como presidente de la Mesa Directiva.

El priísta indicó que acudirán a los tribunales y de ser necesario llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia, toda vez que tienen la razón.

Citó el reglamento interno del Congreso en el que señala que un mismo partido no puede tener la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política.

"Nosotros somos la segunda fuerza, nos correspondía la mesa directiva", soltó.

El diputado dijo que cuando el PRI ha sido mayoría en el Congreso han dado paso al equilibrio de poderes, "no somos voraces, alternamos la mesa y diferentes posiciones, no nos servimos con la cuchara grande"

Mientras que las fracciones del PRD, PAN, PVEM y PANAL se mantienen imparciales, pues cada uno apenas cuenta con un representante popular.

Congreso de Oaxaca de los más costosos

Hay que recordar que la 63 legislatura terminó ejerciendo en dos años, que duró su gestión, mil 419 millones de pesos. Lo que implicó que fuera considerada de las más costosas a nivel nacional y menos productivo.

Los diputados terminaron ejerciendo el 80% más de su gasto autorizado.

Sin embargo, la LXIV alista un recorte presupuestal en el gasto 2019 mediante una ley de austeridad para el estado de Oaxaca que impacte en el gobierno estatal y municipales y reduzca más del 30% del presupuesto en materia de gastos.

Aunque hay interés de algunos legisladores de todos los partidos de incrementarse su “dieta” en más de 42 mil pesos mensuales que es el salario que devenga un legislador local.

mvf