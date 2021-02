En medio de impugnaciones, Bonilla a tomar posesión

El primer minuto de este viernes, Jaime Bonilla tomará protesta como gobernador del estado de Baja California, con la posibilidad de que su gobierno sea reducido a dos años, como lo votó la gente el pasado 2 de junio.

Pese a la crisis política en el estado y las controversias en el máximo órgano judicial del Estado Mexicano, el próximo gobernador ha dicho que llegará a las últimas instancias para ratificar que su mandato sea por cinco años.

Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD a la gubernatura del estado, en entrevista con La Silla Rota, aseguró que “naturalmente, Bonilla por su ignorancia de las leyes y procedimientos de México, les va a ordenar a los diputados locales que le tomen protesta para un periodo de gobierno de cinco años, estoy seguro de que ocurrirá, pero eso también lo haremos valer ante los tribunales”.

En su opinión, Bonilla, aunque ganó la elección en las urnas, ya está en el basurero de la historia.

“La toma de protesta de Bonilla es el último clavo al ataúd del gobierno de la Cuarta Transformación”.

El inicio de "El Bonillazo"

La lucha política empezó el 2 de junio, tras las elecciones que le dieron la victoria al candidato de Morena-PT-PVEM, y que terminó con el bastión panista en el estado fronterizo.

El 18 de junio, ya como gobernador electo, Bonilla presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio que ampliara su periodo para la gubernatura de dos a cinco años. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) confirmaba que la gubernatura del próximo mandatario sería sólo de dos años.

Cabe recordar que esta decisión se tomó desde el 2014, cuando se resolvió que la gubernatura sería solo hasta 2021, con el fin de empatar las elecciones intermedias a nivel federal. El 29 de mayo el TEPJF ratificó este acuerdo.

No conforme con su victoria y pasando por alto las resoluciones de los órganos electorales, el morenista llevó hasta el Congreso la llamada Ley Bonilla, para lograr ampliar su periodo. El Congreso la aprobó entre acusaciones de sobornos y compromisos políticos.

Ley Bonilla se aprueba “sin validez jurídica”

Tras su aprobación en el Poder Legislativo, el Congreso del Estado llevó al Poder Ejecutivo la Reforma de Ley, no sin antes hacer una “Consulta Ciudadana” que legitimara esta decisión.

La consulta se llevó el domingo 13 de octubre, con una “carencia legal”, dijeron las instituciones electorales. Son “preguntas amañadas e “inducen el sentido del voto” afirmó Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Pese a estas acusaciones, la consulta se realizó y esa misma noche los resultados arrojaron una victoria más para el candidato, con 45 mil votos a su favor.

La Reforma se publicó de esta forma el 17 de octubre, en el Periódico Oficial del Estado, ratificando que su periodo será por cinco años.

Sin embargo, Jaime Martínez Veloz, sostiene que, aunque el Congreso local haya reformado el artículo octavo transitorio de su Constitución, no existe validez jurídica para que gobierne cinco años.

“La Constitución establece que el bando que emita el Congreso deberá ceñirse a la constancia de gobernador electo emitida por el Instituto Estatal Electoral, la cual es por un periodo de dos años. Yo creo que si lo hace (por cinco años), va a ser una violación más a la legalidad, que deberá incorporarse a los reclamos jurídicos que hemos venido revisando.

Oposición impugna la reforma en la SCJN

El pasado 24 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad que buscan cancelar la extensión de mandato del gobernador electo.

Entre las quejas presentadas se encontraban las del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Además se presentó una queja por parte del gobierno de Francisco de Lamadrid, que busca invalidar dicha reforma.

Para que algunas de estas impugnaciones tenga efecto, sería necesario el voto de al menos ocho de los 10 ministros en funciones, por lo que bastaría una minoría de tres para preservar el periodo de cinco años de Bonilla.

Y se avecinan más denuncias

Además de estas impugnaciones que ya se encuentran en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martínez Veloz adelanta que en unos días presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el tema de la legitimidad de la ciudadanía de Bonilla, cuestión que no quisieron analizar los magistrados, ni los locales ni los federales, porque supuestamente era una cosa juzgada.

Desde julio pasado, el PRD ha demandado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anular el certificado de la nacionalidad mexicana que Jaime Bonilla tramitó en 2012.

El perredista sostiene que se violentó la Ley de Nacionalidad, pues después de haber tramitado y adquirido el certificado para ser diputado federal, se inscribió para participar electoralmente en la elección del cargo de Director del Distrito de Agua de Otay de California, Estados Unidos, en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 por el Partido Republicano.

"Resulta que en junio de 2012 se le entregó a Jaime Bonilla este certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, en este certificado se le señala que el interesado renuncia a toda su misión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero. El señor, teniendo este compromiso, lo que hace es seguir con su vida en Estados Unidos", afirmó Martínez Veloz.

"Resulta que en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 siguió resultando su comité político electoral para ser aspirante a la candidatura de la Dirección de Agua de Otay, en San Diego", añadió.

Sin embargo, tanto la cancillería como el Tribunal Electoral rechazaron la demanda del perredista.

“Será una vergüenza que en el extranjero se sepa que aquí dejaron pasar este asunto, realmente no sé por qué no lo analizaron a detalle. Yo acudirá ante la Corte Interamericana en una semana”.

En busca de la Cuarta República

A las 18:00 horas de este viernes, dos horas después de que Bonilla presente a su gabinete, Martínez Veloz presentará un proyecto para lograr la verdadera transformación de la nación.

“Se lanzará una convocatoria de diálogo nacional para la construcción de la Cuarta República, porque la Cuarta Transformación se quedó como eslogan de marketing”.

Según el perredista, la Cuarta República será un proyecto de transformación por la vía pacífica, en el que el Congreso de la Unión será el convocante y el escenario será toda la sociedad.

Dicho proyecto contará con una ruta crítica, con fechas, tiempos, juntas distritales y encuentros estatales, para trazar el proyecto que requiere el país.

Respaldo de la 4T

Ante este panorama, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudirá esta noche a la toma de protesta de este político por una instrucción presidencial.

Cuando se le preguntó sobre la Ley Bonilla, la exministra sólo aclaró: “La última palabra la tendrá la Suprema Corte. Ya hay muchos recursos que están interpuestos y algunos que han sido admitidos”, por lo que, dijo, no interferirá en las decisiones.

Anteriormente, cuando al presidente de la República, también se le cuestionó sobre el tema, también dijo que no estaba entrometido en la situación electoral de Baja California, y dijo, que debe ser la autoridad competente quien resuelva si son dos o cinco años.

“Yo no estoy involucrado en el asunto, es algo que me produce pena. Me da pena. Porque no debe estarse discutiendo sobre estos asuntos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades”, afirmó.