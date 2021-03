En marcha el Tianguis Turístico Digital 2021 en Mazatlán

MAZATLÁN.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel dio la bienvenida a los representantes de 61 países que participan en el Tianguis Turístico Digital 2021, el segundo que se realiza en un innovador formato mixto, tanto presencial como a través de videoconferencias, donde mil 679 compradores y mil 141 empresas podrán concertar citas de negocios durante estos dos días, 23 y 24 de marzo.

El mandatario estatal fue el anfitrión del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, para poner en marcha este novedoso Tianguis desde el Teatro Ángela Peralta, en el centro histórico de Mazatlán, en un evento que contó con la participación a través de videoconferencias de varios actores del sector turístico nacional e internacional, siendo inaugurado oficialmente por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con su intervención también aprovechando las herramientas tecnológicas de comunicación.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que Sinaloa es el único estado del país en ser sede del Tianguis Turístico de México en sus dos modalidades, la presencial en 2018, cuando fue catalogado como el mejor Tianguis realizado hasta entonces, y ahora debido a la pandemia del COVID 19, que obligó a crear este novedoso formato digital, que por segunda ocasión se realiza, siendo la primera en septiembre del año pasado.

"Gracias a todos por estar aquí, por visitar Mazatlán para que vean que en Sinaloa le hemos apostado con todo al turismo, creemos en el turismo, es la actividad que más rápido puede recuperarse y así lo hará, pero veamos un poco hacia alrededor, fíjense nada más los cruceros turísticos están parados, lo que estamos perdiendo de derrama económica, de empleo, de negocio, ésa es una realidad; cuántas líneas aéreas no han quebrado ahorita y otras que tienen restringidos los vuelos y no pueden tener los desplazamientos. Por eso es importante que los países aceleren la vacunación y sobre todo que haya la suficiente producción para que podamos ir retornando más rápido a la normalidad, distinta, diferente", exhortó el gobernador en su mensaje.

Recordó que el Tianguis Turístico en el 2018 fue un antes y un después para Sinaloa, porque anteriormente se tenía un estigma que dañaba y afectaba injustamente a los sinaloenses, como es el de la inseguridad. "Hoy Sinaloa es uno de los estados más seguros del país, más tranquilos y eso permitió que quien viniera se diera cuenta de la nueva realidad, de encontrar, no sólo un Mazatlán, sino un Sinaloa diferente", recalcó.

CULTURA, SOL Y PLAYA

El mandatario estatal destacó que en materia turística, su gobierno le ha apostado a la combinación de cultura, sol y playa, porque consideró que esto distingue a Sinaloa y Mazatlán de los demás destinos turísticos tradicionales, porque los tiempos serán distintos, y obligan a actualizarse y modernizarse para generar mayor atractividad para ser más competitivos.

"Me da mucho gusto que hayan pensado en Sinaloa para hacer este Tianguis Turístico porque eso es signo de confianza, es signo de trabajar en equipo, es apostarle a los destinos tradicionales, es voltear a ver lo que no es típico como es los grandes destinos de México, sino también que aquí tenemos mucha fortaleza y sobre todo mucha capacidad para poder competir y ser diferentes, eso es lo que va a marcar el futuro, la diferencia, hay que pensar y ver siempre hacia adelante y no dejar de hacernos más atractivos actualizándonos", concluyó.

En su mensaje de inauguración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que este nuevo formato surgió a la raíz de la pandemia del COVID, y se eligió como sede el histórico y bello puerto de Mazatlán, Sinaloa en esta segunda edición.

"Está ayudando mucho el gobierno de ese estado, en especial el gobernador Quirino Ordaz Coppel y están todos invitados, van a participar más de 50 países y ya están inscritas muchas empresas. Tenemos que seguir promoviendo el turismo, la verdad es que no nos cuesta mucho porque las bellezas de México son únicas, las bellezas de Sinaloa y de todo el territorio nacional: sus playas, sus ciudades coloniales, sus zonas arqueológicas, desde luego su comida, sus tradiciones, sus costumbres y lo más importante de todo, su pueblo bueno, generoso, fraterno", dijo.

De modo que están todos invitados a Mazatlán, Sinaloa, a México porque la verdad con todo respeto como México no hay dos

En su mensaje de bienvenida, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, destacó que recibieron la felicitación del titular de la Organización Mundial del Turismo porque mientras se cancelaron por la pandemia las grandes ferias mundiales, como la Fitur en España, la de Berlín en Alemania y la de Londres por citar algunas, México no canceló, innovó y realizó esta segunda edición del Tianguis Turístico Digital.

"Es un gusto estar en esta bella ciudad de Mazatlán, lugar que alberga entre sus principales atractivos el segundo malecón más grande del mundo, sin duda se ha convertido en uno de los principales sitios a visitar del estado de Sinaloa, entidad que en esta ocasión es anfitriona de la Segunda Edición del Tianguis Turístico Digital. Aprovecho para agradecer a mi buen amigo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel su interés, apoyo y disposición para esta segunda edición, que sea y como ya es, todo un éxito. Mi amigo Quirino es un gobernador visionario que hoy Mazatlán luce renovado, bello hoy más que nunca, Quirino eres un hombre de palabra, muchas gracias", dijo.

TIANGUIS DIGITAL

Por lo que toca a las cifras, el secretario de Turismo dio a conocer que se tienen registrados 376 expositores, mil 679 compradores y mil 141 empresas de 61 países, cantidad que supera a los 50 países que participaron al primer Tianguis Digital en septiembre pasado.

Añadió que se tienen registradas más de 16 mil citas de negocios, y ahora esta novedosa plataforma digital dispondrá de los mismos espacios y actividades del Tianguis Turístico presencial, tales como salas de exposiciones, stands, presencia de marca, mesas de negocios y un auditorio para ponencias magistrales.

Además, este año se contará con dos novedades: un pabellón temático para el turismo de romance y un área para artesanos que será aprovechada por casi 400 hombres y mujeres de los 32 estados de la República dedicados a esta actividad artesanal y que sus productos serán exhibidos y serán comprados en línea sin intermediarios para enviarlos a cualquier lugar del mundo.

No cabe la menor duda que el Tianguis Turístico Digital llegó para quedarse y convertirse en una poderosa herramienta de comercialización y promoción que dejará huella en la industria turística, no sólo por ser el primero en su género, sino porque permanecerá en el gusto, interés de los compradores y expositores a lo largo de los años

Durante el evento también participaron con sus mensajes a través del formato de videoconferencia importantes actores del sector, como el director general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, quien destacó al acierto de elegir a Mazatlán como sede.

Al gobernador Quirino Ordaz Coppel también lo acompañó su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz; el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros; y como anfitrión el presidente municipal provisional de Mazatlán, José Manuel Villalobos Jiménez.