En lugar de Playa Espíritu, debió privilegiarse Mazatlán y Pueblos Mágicos: Quirino Ordaz

En torno al proyecto turístico denominado Playa Espíritu, iniciado hace dos sexenios en las playas de Teacapán, Escuinapa, municipio sureño de Sinaloa, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, reconoció que los 2 mil 500 millones de pesos que se invirtieron a lo largo de estos años, no han tenido un impacto esperado, pues dicho proyecto continúa sin desarrollarse y consideró que ese dinero bien pudo haberse invertido en los destinos tradicionales como Mazatlán y los Pueblos Mágicos que hay en el estado.

El mandatario sinaloense precisó que recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya visitó el CIP Playa Espíritu para conocer la condición en que se encuentra y aclaró que será decisión del Gobierno de la República el destino que tome el proyecto, cuya inversión fue enteramente federal.

“Yo siempre lo he dicho y lo he comentado, que se debió haber privilegiado siempre a los destinos tradicionales, como es el caso de Mazatlán. En lugar de haber invertido en un terreno y luego que se le ha invertido más de 2 mil millones de pesos, qué bien le hubieran caído a Mazatlán y a los pueblos mágicos de Sinaloa”, comentó.

El gobernador Ordaz Coppel dijo que el presidente López Obrador fue muy claro en la conferencia de prensa matutina de este jueves, cuando abordó el tema del proyecto Playa Espíritu, y precisó que les tocará a las autoridades competentes revisar ese tema.

“Esa es una decisión que tendrá que tomar el gobierno federal. A mí me dio mucho gusto que el presidente la visitara, como no había venido un presidente anterior a ver cómo estaban las condiciones y la verdad es que para que eso esté consolidado faltaría mucho tiempo y muchísimo dinero que no se tiene”, añadió.

Cuestionado al respecto de cuántos recursos se necesitarían para reactivar el proyecto, dijo que serían muchos miles de millones de pesos.

En cuanto a la opción de una subasta, el mandatario sinaloense comentó que ésa es la otra alternativa, porque la otra es que traigan inversionistas europeos, pero consideró que será muy difícil que lleguen a algo que todavía no está desarrollado y que hay destinos que están totalmente con un crecimiento importante, como Cancún, como Vallarta, como Los Cabos, como Mazatlán mismo que requieren y a donde voltearían primero los ojos.

“Lo que pasa que ha sido un proyecto del gobierno federal que le ha metido, creo que cien millones de pesos, para el tamaño del proyecto es muy poco dinero. Esos cien millones de pesos, pregúntale cómo nos caería para Concordia, para Escuinapa, para Rosario, para seguir mejorando su infraestructura turística”, dijo.

Por parte de su gobierno, Ordaz Coppel señaló que se ha dedicado a consolidar los destinos, especialmente Mazatlán como el destino turístico que más recibe turistas de Sinaloa.