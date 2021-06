"En las entrevistas serias he aparecido siempre en segundo lugar": Lupita Jones

"Ha estado de mucho juego sucio, de mucha guerra sucia. Pero no es nada que no me hubiera imaginado" señala la candidata de Va por Baja California, Lupita Jones. Fotos Facebook

TIJUANA.- La seguridad de triunfo que muestra Guadalupe Jones Garay, la abanderada de la alianza Va por Baja California (PAN-PRI-PRD), parece difícil de entender hasta que expone las inequidades en la campaña por la gubernatura.

"Ha estado de mucho juego sucio, de mucha guerra sucia. Pero no es nada que no me hubiera imaginado. De pronto sí ha habido sorpresas, pero así es como desafortunadamente se juega esto aquí en nuestro país", comenta.

En entrevista telefónica con La Silla Rota se dice "contenta" y "entusiasmada", pero afila su respuesta cuando escucha que las encuestas no están de su lado.

"En las entrevistas serias, en las entrevistas de medios reconocidos que no se venden, he aparecido siempre en segundo lugar", responde.

La expresión del rostro que acompaña sus palabras se pierde detrás del celular, pero esa vía de comunicación fue la más accesible para conseguir la plática en medio de la vorágine de los últimos días de campaña.

Una vorágine que un día antes de esta entrevista incluyó al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Jiménez, anunciando que su apoyo sería para el candidato del PES, Jorge Hank, y no para ella.

En ese caso Jones Garay se defiende asegurando que a nivel nacional el partido tricolor la sigue respaldando, y aunque mediáticamente el golpe ya generó impacto, procura minimizarlo.

"Fueron, según me reportan, siete personas que toda la vida se les ha considerado `hankistas´, no priístas. Y al darse este rompimiento con Hank cuando va como candidato de otro partido, pues era de esperarse que la gente que le es leal y fiel, iba a tomar ese camino".

"También nos queda claro que se mantuvieron presentes durante todo este tiempo para ver cómo dañaban nuestra campaña. Ahora sí que como infiltrados. Pero no importa".

"Todo ésto nos ha dejado muy claro que Hank, con el partido PES, solamente están trabajando para beneficiar a Morena dividiendo el voto y generando confusiones".

Y no es la única ocasión que en la entrevista sale a relucir el nombre del polémico empresario de los casinos.

La candidata asegura que no ha pedido a nadie que decline, pero a ella sí le han planteado la posibilidad de dejar la candidatura.

"No lo hago porque soy una mujer de una sola pieza que no se vende. Y mis convicciones siempre las he tenido muy claras. Estoy convencida que la mejor opción para sacar adelante a Baja California es el proyecto que vengo a presentar"

"No pondría, jamás, jamás, en manos de corruptos o de mafiosos, a mi estado. Lo quiero demasiado".

-¿Jorge Hank le pidió declinar?

- Sí. Han sido insistentes

El otro nombre que inevitablemente salta a la conversación es el de Marina del Pilar, la alcaldesa de Mexicali y diputada federal con licencia en ambos cargos que hoy encabeza las preferencias.

Y es que hace semanas Lupita Jones dijo durante una reunión con un grupo ciudadano que ella no podía competir "a billetazos", refiriéndose a los gastos de su contrincante que lo mismo aparece en anuncios espectaculares, portadas de periódicos, internet y televisión abierta.

-¿Su alianza tiene observaciones formales sobre los gastos de campaña de la candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia por Baja California (Morena-PT-PVEM)?

-Todo lo que se le ha invertido a esa campaña es un insulto a la ciudadanía. Tanto que promueven su lema de primero los pobres y haciendo una campaña tan ostentosa, es obsceno, es una grosería.

"Y sí, mi equipo ha estado observando y ha estado documentando todo lo que se considera que ha sido una inversión en su campaña y se presentarán los recursos que la ley nos permite en estos casos"

-¿Confía en que el sistema funcionará atendiendo correctamente esas quejas?

-"Tengo mucha fe en eso, en el INE y en el IEE aquí en Baja California. Porque es un organismo que está siendo amenazado todos los días con desaparecer. Es uno de los pocos organismos que tenemos como ciudadanos para vigilar un proceso que siempre es delicado en nuestro país"

"Justamente por esta situación que está atravesando el organismo electoral, tiene que ser muy cuidadoso y hacer cumplir los reglamentos y las leyes".

Por otro lado, las condiciones en las que recibirá la administración pública quien gane la gubernatura el próximo 6 de junio son notoriamente complicadas luego de los dos años de gestión del morenista Jaime Bonilla Valdez.

Deuda pública de la que hasta hoy se desconoce su destino, escándalos de corrupción no investigados, denuncias de extorsiones a empresarios desde el aparato de gobierno y obras públicas anunciadas con futuro incierto.

Entre estas últimas, una ambiciosa vialidad de peaje que conectaría al aeropuerto internacional de Tijuana con la garita de San Ysidro para aliviar el asfixiante tránsito vehicular; una planta de generación eléctrica para bombear agua por La Rumorosa hasta la zona costa del estado, y un tren interurbano en las viejas vías del tren que conectan Tijuana-Tecate.

-¿Continuaría estas obras de llegar a la gubernatura?

-Primero hay que revisar bajo qué condiciones se negociaron esos proyectos. Yo no confío en el gobernador Bonilla, de que cualquier proyecto que haya empezado esté libre de corrupción.

Hay que seguir adelante y generar proyectos que solucionen los problemas que tenemos en energía y movilidad, sobre todo en Tijuana. Pero no me iría con los ojos cerrados a decir que sí a cualquiera de las cosas que haya iniciado Bonilla.

Para la escasez de agua en la zona costa de Baja California, identificado con un grado del 100% de sequía según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y donde los tandeos se han vuelto habituales en los últimos años, la candidata plantea primero revisar las condiciones del acueducto que llega a Mexicali del Río Colorado.

"Según informes que tengo, no se le ha dado mantenimiento en los últimos 10 años y ya ha rebasado su tope de vida útil".

No descarta las desaladoras y en obra pública no descarta el uso de las Asociaciones Público Privadas (APP), una figura que no dejó buen sabor de boca cuando fue implementada por el ex gobernador panista Francisco `Kiko´ Vega.

-¿Y cómo aliviar las finanzas del estado para hacer obras?

"Una vez llegando, revisar. Voy a hacer una auditoría muy profunda en las cuentas y todo lo que se haya hecho en este gobierno para revisar las condiciones reales en las que están las finanzas. Me queda claro que nuestro estado está endeudado, y más que llegar a administrar riqueza llega uno a administrar deuda, pero tengo que ver en qué condiciones está".

Pero si se habla de corrupción, hay que recordar que en Baja California el Sistema Estatal especializado no funciona y recientemente pidió ayuda dando a conocer que está bajo asedio del gobernador Jaime Bonilla desde que inició una indagatoria en contra de su administración.

-¿Cómo fortalecer ese sistema para que funcione en el combate a la corrupción?

-Simple y sencillamente respetar a los organismos autónomos de transparencia y de vigilancia porque el gobierno actual los ha desaparecido o fusionado a algunos de ellos a la fiscalía. No pueden ser juez y parte.

Es importante regresar esos organismo ciudadanos autónomos, que estén vigilando cada una de las cosas que hacen en el gobierno".

esc