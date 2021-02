“En la SCJN no gano una”: Bonilla da por perdida batalla por caseta

TIJUANA.- Luego de que el Gobierno Federal interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Jaime Bonilla por la toma de caseta de Playas de Tijuana, el gobernador adelantó que no ganará en la resolución.

Durante su conferencia diaria matutina, Bonilla Valdez mostró las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto y señaló que, aunque se va a ir a los tribunales, “ya sabemos que en la Suprema Corte pues no lo vamos a ganar, porque ahí yo no gano ni una, pero no le hace, la lucha se hace”, y luego aseguró que “ninguna ley debe estar sobre los derechos de los residentes o de los seres humanos”.

“Lo que queremos nosotros y dijimos nosotros desde el principio es que no se le cobre a los residentes. Tengo entendido que el presidente de México está de acuerdo en eso. Lo que dijimos nosotros es que movieran esa caseta. Tengo entendido que el presidente también nos ha expresado que está de acuerdo”, dijo el gobernador y aseguro no haber hablado con el presidente hasta ahora.

Sin embargo, el mandatario insistió en que se retire a los elementos de las fuerzas federales que resguardan esas instalaciones de la Autopista Federal Ensenada-Tijuana.

“Por eso le pido al presidente que retire las fuerzas armadas de una caseta de vigilancia que no es mayor problema para la seguridad, para tener ahí 80 elementos, 40 patrullas, 3 tanquetes. Tener a la Marina. Es rudeza innecesaria”. Y señaló que, lo que debió hacer la Federación es presentar su controversia constitucional y que se vea en los juzgados, en vez de usar la fuerza bruta.

El pasado 7 de julio el gobernador tomó por decreto las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, ubicadas en la Autopista federal Tijuana-Mexicali, lo que permitiría que los automovilistas pasaran sin pagar peaje.

En ese momento, Bonilla anunció que la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar actos delictivos y darle seguridad.

Pero esto causó el rechazo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) al advertir invasión de facultades.

#Tijuana#Video: Firma gobernador de #BajaCalifornia, @Jaime_BonillaV , decreto para que residentes de Playas de Tijuana, queden exentos del pago de la caseta de cobro Tijuana-#Ensenada. Menciono que hoy mismo el decreto se publicara en el periódico oficial del Estado. pic.twitter.com/XSJPVD00nt — B??????? D?´??© (@BereniceDiazG) July 7, 2020

Y este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, a pesar de su amistad con el morenista de Baja California, no puede permitir que se invadan facultades que corresponden a la Federación.

"Además, no es conmigo, es con la ley, nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso", dijo el presidente.

Por su parte, Bonilla Valdez remató diciendo que esperaba que entre hoy (jueves) y mañana el presidente resuelva el asunto, “yo sé que lo va a hacer”.