En la calle y sin baño, así laboran elementos del INM en Oaxaca

En la calle y sin un lugar para poder defecar, son las condiciones en las que laboran elementos de la Policía Federal que fueron comisionados al Instituto Nacional de Migración (INM) para contener el flujo de migrantes en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con elementos de la Gendarmería y de Fuerzas Federales, consultados por LA SILLA ROTA, al llegar a las estaciones migratorias y zonas “acondicionadas” a Tepanetepec, Niltetec y a los Chahuites, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo de las instalaciones les comentó que no había espacio para poder alojarse.

Estas condiciones laborales, de los elementos llamados “fifís” por titular del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Francisco Garduño, se suman a la entrega de uniformes inadecuados (tallas XXXG), a la falta de equipo para poder trabajar, así como al condicionamiento que recibieron los elementos de la Policía Federal de integrarse al INM o de lo contrario tenían que renunciar.

“Al llegar al punto de nombre Tapanatepec en la subdelegación local del Instituto Nacional de Migración a cargo del Agente federal de Migración Iraj Yamil Velasco Matadamas, siendo las 17:00 horas se hace la entrevista con el sargento Segundo Policía Militar, Jorge Luis Martínez Sarabia, perteneciente al 29 Batallón de Policía Militar, quien indicó que no había cupo en dicha instalación para quedarse, ya que se encuentran 10 militares, 02 marinos, así mismo, no hay alimentos para nosotros, ni espacio para pernoctar. No hay camas o literas y un solo baño”, menciona el reporte del personal que llegó a las instalaciones de Tepanetepec.

“Al llegar al punto de Niltepec, Oaxaca, y al Ver el que nos designó para pernoctar, no se encuentra en condiciones debidas, ya que hay personal de Sedena y nosotros ya no cabemos ahí, aparte de no se tienen camas, literas o alguna colchoneta para poder dormir. No hay baños donde poder realizar necesidades fisiológicas o poder dañarnos, ya que el es una pequeña construcción en obra negra sin terminar” relata el testimonio de los elementos comisionados a Niltepec.

“Nos entrevistamos con personal de Sedena, quienes indican que desconocían de nuestra llegada, sólo nos tomaron nota de nuestros datos para informar, y al preguntar por el lugar para poder pernoctar, nos indican que el lugar y nos damos cuenta que el lugar no el idóneo, ya que es un lugar en abandono, insalubre, no hay baños, ni una cama donde dormir”, parte de los elementos comisionados a Chahuites, Oaxaca.