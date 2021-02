"En Jalisco no nos hacen ni cosquillas", dice Alfaro por abucheos a gobernadores

A unas horas de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visite las tierras de jalisco, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguró que los grupos que abuchean a los gobernadores son minorías y no les "hacen ni cosquillas".

En entrevista en Radio Fórmula, con Azucena Uresti, el gobernador aseguró que en Jalisco se respeta a la autoridad, por lo que no hay miedo por el tema de los abucheos.

"Aquí hay una autoridad electa con gran respaldo de los ciudadanos; si hay quien quiera ir a provocar, estoy seguro que serán muchas más las voces que opinen en sentido contrario. Entonces pues aquí, sin pendiente".

El gobernador lamentó mucho el ambiente que han querido generar algunos personajes que piensan que este país tiene que seguir en la ruta de confrontación.

Reiteró que no será el caso de Jalisco, "vas a ver aquí un escenario totalmente distinto, no hay pendiente alguno, yo estaré ahí y por su puesto le daremos la bienvenida al presidente, con respeto, como siempre", señaló.

En un contexto donde gobernadores de oposición al gobierno federal han sido abuchados por porras, presuntamente organizadas por Morena, Alfaro espera que el estado se convierta "en un corte de caja de esta situación". Y aseguró que viene por parte del partido de Morena.

Adelantó que se respetará la visita del presidente, de misma forma como se recibirá al gobernador de Jalisco.

Dijo que, si alguien quiere hacer lo mismo que en otros estados, "aquí en Jalisco se van a dar cuenta que somos muchísimos más los que no se prestan a este tipo de manipulaciones".

"Por cada uno que abucheen, va a haber 100 no que no abucheen y que aplaudan. "quien piensa hacer esto, repito, son una minorias que no nos hacen ni cosquillas".

En la entrevista desmintió que haya algún control de parte del estado. Aseguró que los dos eventos que tiene el presidente está bajo control de su equipo de trabajo.

bl