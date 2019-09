En Hidalgo la unidad es la nueva forma de hacer política: Fayad

En audiencia pública el gobernador Omar Fayad aseguró que, sin importar colores partidistas e ideologías, en Hidalgo se trabaja coordinadamente con los diferentes órdenes de gobierno para dar respuestas a la gente que más lo necesita, durante la audiencia que ofreció en la capital hidalguense, en la que 5 mil personas fueron atendidas, entre atención pública y consultas médicas.

El mandatario sentenció que debe haber unidad "porque la gente está hasta la coronilla de pleitos entre políticos y entre partidos, que no lo único que genera es que no avance el estado y no se resuelvan los grandes problemas de la sociedad, esa es la nueva forma de hacer política en Hidalgo".

En su mensaje ante personas que se dieron cita en la capital del estado, el jefe del Ejecutivo Estatal abordó temas como empleo, pobreza, salud, educación, seguridad, medio ambiente, ciencia, tecnología, así como finanzas.

Recordó que en lo que va de su administración se generaron 18 mil nuevos empleos formales y permanentes, que representan 35 por ciento más que en el mismo periodo de tres años de la anterior administración.

En materia de inversiones, precisó que hasta ahora han llegado 53 mil millones de pesos de capitales extranjeros, nacionales y extranjeros; para diciembre de este año la meta es llegar a los 60 mil millones, lo que representa el doble que toda la administración anterior.

Por medio del programa "Mi primer empleo, mi primer salario", el mandatario estatal señaló que 2 mil 500 egresados de una institución de educación superior, hoy tienen un empleo que les permite obtener experiencia laboral en la carrera que estudiaron.

El programa Pon tu negocio yo te apoyo, cuya finalidad es promover el desarrollo económico a través del autoempleo, se han destinado 720 millones de pesos en apoyos para mil 400 personas.

Durante la audiencia pública se ofertaron 8 mil vacantes de diferentes actividades laborales, con salarios con percepción desde salario mínimo hasta los 80 mil pesos.

Respecto a las obras de reencarpetamiento e infraestructuras viales, habló de los beneficios que representa para la zona metropolitana de Pachuca contar con mejores vialidades en las que hasta ahora se han invertido 800 millones de pesos.

Durante este acercamiento público se entregaron apoyos funcionales, como sillas de ruedas, andaderas, así como recursos del programa ´Pon tu negocio yo te apoyo´, por un monto 7 millones 367 mil 499 pesos.

Como parte del programa Hidalgo seguro, el mandatario entregó alarmas vecinales; además de apoyos para equipamiento los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios con una inversión de 458 mil 517.41 pesos; apoyos a los centros de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgos (PAMAR) por un monto de 528 mil pesos, monto que beneficiará a 267 niñas, niños y adolescentes.

De igual forma se otorgaron 305 básculas por un monto de 740 mil 247.20 pesos para la atención de 3 mil 254 escuelas; 300 árboles para reforestación; un kit de 15 contenedores separación de residuos sólidos; así como un millón 420 mil 689.53 por 182 Becas de apoyos a madres jóvenes, así como libros de texto, aula digital y uniformes para escuelas de educación media superior.