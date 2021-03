"En Guerrero vamos a acercar la justicia a las mujeres": Mario Moreno

A 20 días de comenzar la campaña, Mario Moreno Arcos, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Guerrero, ya recorrió las siete regiones del estado y se prepara para una segunda etapa de la campaña, a partir del 4 de abril, donde volverá a recorrer las principales regiones de la entidad.

En entrevista con La Silla Rota, el dos veces alcalde de Chilpancingo subraya como su principal oferta de campaña cuatro rubros: salud, recuperación económica, desarrollo sustentable y seguridad.

Otra prioridad es el tema de la equidad de género. Adelanta que, en caso de ganar en las urnas el próximo 6 de junio, la mitad de su gobierno será ocupado por mujeres, y aclara: "no en puestos de relleno, sino en puestos clave, de toma de decisiones dentro del gobierno".

Sobre su contendiente, Félix Salgado Macedonio, dice que deberá resolver sus temas pendientes con la justicia, pero reconoce que en estos días de campaña ha aprovechado ese lastre que arrastra (las denuncias por abuso sexual) para emparejar la contienda electoral en el estado.

¿Cómo está arrancando la campaña en Guerrero en este contexto de pandemia?

Ya estamos a 20 días de campaña, estamos avanzando muy rápido, en términos generales estamos creciendo en una circunstancia muy difícil por la pandemia, que nos ha limitado mucho porque no puede hacer eventos masivos, multitudinarios y eso te obliga a que en vez de tener un encuentro con cinco mil, 10 mil, tengas que hacerlo con 100, entonces son muy desgastantes pero reconfortantes, porque te permiten cercanía con la gente.

¿Cuáles son los ejes fundamentales que ofrece a los guerrerenses?

Primero, es en una circunstancia con la pandemia, el tema de la salud, que debe ser prioridad y ver cuál es la circunstancia para que uno pueda arrancar un gobierno, que permita atender esta prioridad.

Segundo, la recuperación económica, cómo reconstruyes algo que ha sido la palanca de desarrollo de las y los guerrerenses, el tema del turismo que ha sido el motor del desarrollo de guerrero, Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Taxco, es decir, cómo reactivar lo que le ha dado vida a Guerrero.

Tercero, buscar que el turismo no sea lo único que nos mantenga vigentes o con vida con un desarrollo económico, buscar opciones diferentes y lo que yo estoy visualizando es que tenemos un enorme potencial en el tema del campo, que representan poco más del 6 por ciento del PIB, es bajo, pero tenemos un gran potencial, que requiere inversión que el estado y la Federación deben de procurar.

¿Cuál es su propuesta para combatir la inseguridad y la violencia?

Afortunadamente, la incidencia delictiva en Guerrero ha disminuido, hace tres o cuatro años éramos el primer lugar en homicidios dolosos y en prácticamente en todos los delitos; hoy estamos en el lugar 10, hemos mejorado considerablemente, pero creo que es importante que veamos hacia adelante.

Primero, hay que buscar que lo que se ha hecho bien, en lo que se ha ido avanzando, en las mesas de coordinación que todos los días coordina el gobernador del estado, Héctor Astudillo, se les dé continuidad, y que ahí se pueda hacer un análisis y una revisión puntual por parte de la Federación, el estado y los municipios, y que se le dé un seguimiento diario, de cuál es la circunstancia y situación en cuanto a la delincuencia.

¿Guerrero es un estado machista?

Si, creo que grandes sectores de la población todavía es machista, principalmente en las zonas donde hay muy alta marginación, como la Montaña y zonas que si se da todavía el machismo muy fuerte.

¿Y cómo combatirlo?

Primero hay que abrir más oportunidades a las mujeres, hay que empezar a que las mujeres sean más independientes, hay que generar opciones, alternativas para que las mujeres participen más activamente en todos los ámbitos, y que eso les permita también independencia. Hay que acercar la justicia a las mujeres.

¿Qué opinión tiene de su adversario Félix Salgado?

Yo conozco a Félix desde hace muchos años, él fue presidente municipal de Acapulco y yo de Chilpancingo, coincidimos en tiempos, tenemos una amistad no tan cercana; Morena decidió abanderar a Félix y yo soy respetuoso, siempre he manifestado que haré una campaña de ideas, de propuestas, sin confrontaciones y no voy a caer en el error de querer hacer señalamientos, cada quien que enfrente sus propios errores o adversidades.

¿Cómo va a capitalizar este lastre que arrastra Félix desde hace meses?

Es que es algo que se da de forma natural, no hace falta que yo lo capitalice o que yo busque capitalizar, es algo que va permeando en la sociedad y son los electores los que van teniendo un pulso general, y da como resultado que comiencen a buscar otras opciones, otras alternativas, y es ahí donde nosotros estamos capitalizando. Eso es lo que me ha permitido crecer de manera importante.

¿Los guerrerenses tienen esa madurez, porque en algunas encuestas sigue fuerte su adversario?

Finalmente esto comienza a nivelarse y sí, por supuesto que hay sectores de la población que están mejor informados; en Acapulco y en otras zonas hicimos un ejercicio de preguntar a la gente y muchos nos dijeron que jamás votarían por Félix.

Quizás en algunos sectores donde la población no está bien informada, ahí todavía hay una entrega hacia una marca, hacia un personaje que ha sido polémico, pero que todavía sigue permeando.

Tomamos protesta a mujeres y hombres comprometidos con Guerrero, estoy seguro que con su liderazgo y amor por esta tierra, nuestro estado seguirá avanzando. Esta alianza va con #RespetoPorGuerrero, va por ti y tu por tu familia. pic.twitter.com/Mza4I20yPv — Mario Moreno Arcos (@Mario_M_Arcos) March 25, 2021

Concretamente ¿qué les ofrece a las mujeres guerrerenses?

Desde el segundo día de la campaña tuve un encuentro con el colectivo de mujeres 50 más uno, y con mujeres guerrerenses, colectivos feministas y firmé 10 compromisos con las mujeres de Guerrero:

El 50 por ciento de la composición del gabinete será ocupado por mujeres y no en puestos de relleno, sino puestos clave .

de la composición del será ocupado por y no en puestos de relleno, sino . La creación de centros integrales de justicia , que incluyan instalaciones para la atención a víctimas.

, que incluyan instalaciones para la atención a víctimas. La creación de una Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra las mujeres .

para la atención de delitos contra las . Recuperar el programa de estancias infantiles para ayudar a las mujeres emprendedoras, mujeres que trabajan y tengan dónde dejar a sus hijos , madres solteras, etc.

para ayudar a las emprendedoras, que trabajan y tengan dónde dejar a sus , solteras, etc. Ciudades seguras, programa que maneja la ONU y que podamos implementar y adaptar en diferentes ciudades de Guerrero .

. Presupuesto para impulsar apoyos, créditos a mujeres emprendedores para impulsar su empoderamiento.

¿Temen mano negra desde el gobierno federal, el uso electorero de programas sociales?

Yo no lo puedo descartar, me ha tocado vivir distintos procesos electorales en situaciones adversas y sé que no lo puedes descartar. Creo que ahí lo que nosotros podemos hacer es una estrategia para poder enfrentar, contener y denunciar, en determinado momento, si así fuera el caso.

SOBRE DETERMINACIÓN DEL INE

Ayer, desde Chilpancingo y antes de que el Consejo General del INE resolviera sobre la candidatura de Félix Salgado, Mario Moreno dijo a medios de comunicación que "Guerrero no merece una contienda tan politizada y pisoteada, nosotros no nos ocupamos por lo que sucede con los de enfrente, nosotros seguimos firmes trabajando en propuestas que beneficien verdaderamente a los guerrerenses".

Y abundó que "esas son cosas que no nos tocan resolver a nosotros, aquí seguimos enfocados en nuestra meta: ganar la contienda y trabajar por las y los guerrerenses".