En Guerrero, tres órdenes de gobierno mejoran servicios de salud

Los tres niveles de gobierno trabajan con el objetivo de unificar los servicios de salud, brindar atención oportuna y mejorar los tiempos de consulta a los pobladores de la Región de la Montaña de Guerrero, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

En el municipio de Tlapa de Comonfort, junto al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, Zoé Robledo indicó que en este municipio se analizó de qué manera el programa IMSS-Bienestar puede tener mejor coordinación con el Ejecutivo estatal y el Instituto de Salud para el Bienestar, a fin de brindar mejores servicios de salud a los guerrerenses.

Durante la visita, se realizó un recorrido por el Hospital General de Tlapa para conocer sus características y las obras de ampliación por parte del gobierno del estado en cuanto a número de camas y el área de terapia intensiva.

"Ahora venimos aquí a Tlapa, ha habido proyectos en el pasado que queremos revisar, revivir de alguna manera, porque ahí sí creemos que en la salud no hay distingos de órdenes de gobierno, no hay que sea el gobierno federal o es IMSS, o es el gobierno del estado. A todos nos atañe, y algo que desafortunadamente no ocurría en el pasado en un sistema muy fragmentado, es la unificación de los servicios de salud", expuso.

El director del Seguro Social indicó que se tiene una agenda de trabajo permanente a la cual se le da verificativo. "Es venir, observar, conversar, revisar cuáles son los mejores escenarios del futuro para que todos podamos dar un mejor servicio".

En la reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas participaron la titular de IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, David Razú Aznar; el delegado del IMSS en Guerrero, Francisco Hernández Torres; el secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos;

También, el coordinador de Programas Federales de Desarrollo en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval; el director del Hospital General de Tlapa, Mario de Jesús Balcázar; el arquitecto Carlos Sánchez, coordinador de infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar; la dirigente estatal del Sindicato de Salud en Guerrero, Beatriz Vélez; y el presidente municipal de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo.

