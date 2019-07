En estas colonias de Pachuca envenenan a los perros

Fraccionamiento Solares y Los Tuzos son dos zonas del municipio de Pachuca con antecedentes de envenenamiento de perros, lista a la que se suma el fraccionamiento Paseos de la Plata donde los vecinos buscan erradicar la sobrepoblación canina intoxicando a los animales, informó Melisa Agüero quien encabeza la organización Red Pro Animal en Hidalgo.

En entrevista, la defensora de los derechos animales acusó que el pasado viernes 12 de julio los colonos de Paseo de la Plata amenazaron con envenenar a los perros, aun cuando el artículo 349 del Código Penal del Estado de Hidalgo contempla delitos contra el ambiente con penas de prisión y multas.

Aunque hasta el momento precisó que son amenazas, Melisa Agüero acotó que sí existió una "cerrazón de los vecinos" de esta zona, al señalar que no han entablado pláticas formales con integrantes de organizaciones civiles a favor de los derechos animales.

"No hay denuncia de que los perros hayan atacado o de mordeduras, las perreras no se han solicitado ante un ataque, me parece que se está exagerando la situación (en Paseos de la Plata)".

Asimismo, la protectora de animales refirió que los vecinos de dicha colonia, el fraccionamiento Solares y Los Tuzos, necesitan entender que la sobrepoblación canina no se combate con eliminar a los perros o en su caso, trasladarlos a otro lugar; toda vez que otros canes podrían volver a poblar la zona en un lapso de un año, aproximadamente.

Por tal motivo, Melisa Agüero realizó un llamado para entablar una conversación con los colonos de Paseos de la Plata para subsanar la problemática a través campañas de esterilización y sensibilización con los habitantes.

Estamos viendo que la gente se desespera, que no tiene respeto hacia los animales que no conoce la ley y ocurren estas cosas", concluyó.

