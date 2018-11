En época navideña, sicarios van por su 'aguinaldo' a bares y antros

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 15/11/2018 06:46 p.m.

Monterrey, N. L.- "Si tenías pensado en estos días que vienen de Navidad ir a bares, cantinas y demás, mejor ni lo hagas, la situación está caliente, no te acerques para nada, están latentes los ataques por cobro de piso", recomienda un veterano agente policíaco.

Exagente de la entonces Policía Judicial, aún con nexos en la actual corporación Ministerial, Roberto X, asegura que "la maña va por su Navidad, el aguinaldo y si no les pagan piso van a rafaguear como lo han hecho anteriormente".



Y es que, en lo que va del año 2018 por lo menos se han registrado 16 ataques a bares en diversos sectores de la zona metropolitana entre los que destacan los suscitados en agosto y julio pasado cuando comandos de hombres armados irrumpieron con una lluvia de balas que dejaron 24 asesinatos.

Esos hechos se dieron apenas unos días después de que Jaime Rodríguez "El Bronco", retomó el cargo de gobernador de Nuevo León tras contender en el proceso electoral presidencial.

El entonces secretario de Seguridad estatal, Bernardo González quien hoy encabeza la alcaldía de Monterrey como Presidente del Concejo Municipal, reconoció que los ataques se deben al cobro de piso por presuntos integrantes de personas ligadas al crimen organizado.

"Creemos que esto puede ser relacionado con supuesto cobro de piso, pero con independencia de ello, la reflexión es seguir coordinando los esfuerzos aún mucho mayores con los distintos operativos que se han tenido", atribuyó.

La noche del 8 de agosto grupos armados atacaron casi en forma simultánea seis bares de los municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez donde el saldo fue de 15 muertos y 10 lesionados.

Después, el 18 de agosto fueron reportados otros siete ataques por comandos armados en igual número de establecimiento de ese tipo con resultados de cinco muertos y cuatro lesionados. Nuevamente el norte y norponiente de la ciudad fue el escenario, así como el centro regiomontano.

En forma aislada, otros negocios han sido visitados por hombres armados que disparan contra la fachada o al interior de los bares, donde han muerto otros cuatro parroquianos, incluidos una mujer.

Fuentes policiacas aseveran que, exintegrantes de Los Zetas han conformado el grupo Cartel del Noreste e incursionan en cobro de piso de negocios como bares, cabarets y cantinas.

Ante los hechos que se recrudecen el recién secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua habló de un mando único, sin embargo, dio marcha atrás y nombró un cargo más que será un enlace con la policía de Monterrey.

"El asunto, para dejarlo en español, es que son dos secciones que las trabajamos juntas (en Monterrey), en forma coordinada con una supervisión que a las dos partes nos está comunicando". Para establecer un mando único se requiere una reforma constitucional, explicó el funcionario.

"Aquí no hay ped... todo está arreglado, el patrón arregló y pues para que le arriesgas, paga una lanita y te dejan trabajar", reconoce un encargado de un bar del centro regiomontano, quien rechaza dar mayores informes: "mejor ni preguntes, no hables no falta quien nos escuche y para que quieres que nos entabiquen".

"De verdad, le he dicho a mucha racita de la prensa y a amigos, tengan cuidado, pónganse abusados y si es mejor ni se acerquen en esta temporada decembrina porque la cosa sigue caliente y habrá más plomo", reitera el expolicía Roberto X, quien frecuenta los corrillos policíacos aún.

