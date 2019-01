En emergencia cultivos de Sonora por heladas; se estima pérdida de 10 mil hectáreas

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 03/01/2019 01:27 p.m.

Productos básicos en Sonora entre ellos las legumbres como tomate, papa, cebolla van s encarecer de manera notoria los próximos días, debido al desastre ambiental registrado por la quema de cultivo que se originó debido a las temperaturas de 1 y 0 grados que se presentaron esta semana.

Productores de los principales valles de Sonora, Mayo y Yaqui, registraron pérdidas total de sus cultivos de legumbres y esperan la activación de zona de emergencia para acceder a apoyos económicos por parte del gobierno estatal y federal.

Mueren 6 por temporada de frío y 116 por influenza

Al ser la principal actividad económica que existe para las familias en esta zona del estado, resulta grave la situación tanto para los dueños de los cultivos como para los jornaleros que viven de las cosechas y se emplean en cada temporada agrícola.

Se estiman pérdidas de 10 mil hectáreas

Los productores del Yaqui y del Mayo, expuso, han solicitado se hagan los trámites conducentes para que la zona sur del estado sea declarado zona de emergencia y se activen programas como el de Empleo Temporal y del Seguro Catastrófico y en el caso de aquellas personas que pudieran quedarse sin trabajo, puedan contar con el sustento para sus familias.

Fueron más de 10 mil hectáreas de cultivo de legumbres las que se afectaron en la región del valle del mayo y del yaqui por las heladas registradas el pasado lunes por la madrugada, informó Rodolfo Jordán Villalobos.

El presidente de la Confederación Nacional de Campesinos en Sonora CNC dijo que, las bajas temperaturas de los últimos días, afectaron también los cultivos del norte de Sinaloa y en el caso de los productores del valle del mayo, no contaban con seguro para proteger los cultivos de legumbres.

"Mucha gente por ahorrarse ese dinero del seguro no asegura, y en el caso de la región del mayo en los límites entre Sonora y Sinaloa, ahí nadie tiene seguro porque los seguros no tienen cobertura ahí, las aseguradoras no quieren asegurar legumbres porque cuidan las pérdidas que puedan tener las empresas".

Detalló que este viernes sostendrán una reunión con los productores en Navojoa para valorar cuales fueron pérdidas totales y parciales y plantear una solicitud de apoyo económico al gobierno estatal.

"Todo eso es lo que se tiene que ver y ver en las pérdidas totales a ver si se puede establecer otro cultivo tentativamente pudiera ser cártamo dependiendo del volumen que se tenga en la presa y del agua que a cada usuario todavía le faltaba por utilizar en su cultivo".

#agricultura Afectación total en el cultivo de calabaza por heladas en el Valle dej Yaqui, el tomatillo, el maíz, papa y chile también tuvieron afectación parcial. @SAGARPA_mx pic.twitter.com/LmXpuGsWUS — MN Sur de Sonora (@MeganoticiasCOB) 2 de enero de 2019

Autoridad aún no reconoce cantidad de daños en cultivos

A fin de determinar los daños ocasionados en los cultivos del sub ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019 en el sur de Sonora, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura Sagarhpa, realiza una evaluación de las posibles afectaciones por las bajas temperaturas que se registraron en la entidad.

El secretario de la Sagarhpa, Jorge Guzmán Nieves, indicó que sostendrán una reunión con productores de hortalizas del valle del Mayo en Huatabampo por lo que de inmediato se efectuó un recorrido de campo para visualizar y evaluar las afectaciones en los cultivos.

Recordó que los días 30 y 31 de diciembre pasado, se registraron en la entidad bajas temperaturas que podrían haber ocasionado daños en cultivos en pie establecidos en el sub ciclo agrícola otoño- invierno 2018-2019 tales como; calabaza, papa, fríjol, maíz elotero, maíz grano, y algunos chiles establecidos a cielo abierto y susceptibles a las bajas temperaturas.

Por lo anterior, los productores están determinando si existe algún daño en sus cultivos y aplican técnicas que puedan ayudar a que las afectaciones sean lo menos posible, haciendo una cuantificación precisa de las hectáreas afectadas por las bajas temperaturas.

En el estado, subrayó Guzmán Nieves, hay una superficie establecida de 50 mil hectáreas de hortalizas, principalmente en los valles agrícolas del Mayo y del Yaqui, Guaymas, Empalme, Costa de Hermosillo, y Caborca.

"Cabe mencionar que algunos de estos cultivos pueden estar afectados por las bajas temperaturas que se registraron el fin de año, que variaron de menos 2 grados centígrados, menos uno y cero grados centígrados", comentó Guzmán Nieves.

